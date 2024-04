Was ist mit Anti-Flag passiert? Tour, Vorwürfe und Auflösung?

„Anti-Flag“ gehörten in den letzten Jahren zu den bekanntesten und erfolgreichsten Polit-Punk-Bands. Das letzte Album erschien 2023. Seit einigen Monaten ist es ruhig um die Punks. Haben sich Anti-Flag aufgelöst?

Das Jahr 2023 fing verheißungsvoll an. Im Januar ist mit „Lies They Tell our Children“ das 12. Studio-Album erschienen, das in Deutschland bis auf Platz 6 der Album-Charts klettern konnte. Auf der Platte sind unter anderem der „Die Toten Hosen“-Sänger Campino, Killswitch-Engage-Frontmann Jesse Leach und Tim McIllrath von Rise Against zu hören. Das dürfte aber auf absehbare Zeit das letzte Material gewesen sein, dass Anti-Flag veröffentlicht haben. Nur wenige Monate nach dem Album-Release hat sich die Band aufgelöst. Was ist passiert?

Anti-Flag: Vorwürfe und Auflösung

Aus dem Nichts erschien auf der Patreon-Seite der Band am 19. Juli 2023 die Meldung „Anti-Flag has disbanded“. Auf Deutsch übersetzt heißt das „Anti-Flag hat sich aufgelöst“. Nur kurze Zeit später wurden alle Inhalte sowie die Kanäle der Band auf den sozialen Medien entfernt. Eine Begründung wurde damals nicht mitgeliefert. Anhänger der Band verwiesen aber auf den Podcast „Enough“, bei dem es um sexuelle Belästigung in der Musikwelt ging. Eine Teilnehmerin berichtete dort über einen unerwünschten sexuellen Kontakt mit einem Mitglied einer nicht näher genannten Polit-Punk-Band nach einem Konzert im Jahr 2010. Schnell wurde der Zusammenhang zu Anti-Flag hergestellt, genauer zum Sänger Justin Sane. Kurze Zeit später meldete sich Justin Geever, so sein richtiger Name, zu Wort und bestritt jegliche Vorwürfe. Die restlichen Band-Mitglieder haben allerdings die Auflösung bestätigt.

Anti-Flag: Ist ein Comeback möglich?

Im November 2023 wurde von der Frau, die den Missbrauch im Podcast erhoben hat, Klage eingereicht. Im Nachgang der Vorwürfe aus dem Sommer haben 12 weitere Frauen sich zu Wort gemeldet und ebenfalls von einem sexuell übergriffigen Verhalten des Sängers gesprochen (Quelle: Rolling Stone). In der Klageschrift werden auch die weiteren Band-Mitglieder beschuldigt, das Verhalten von Justin Sane gedeckt und ermöglicht zu haben (Quelle: Metal Hammer). Das Verfahren läuft noch und die Klägerin sieht die Gefahr, dass der Frontmann aus den USA nach Irland flüchten könnte, um „sich der Klage zu entziehen“ (Quelle: Visions.de). Anfang April hat „Pittsburgh City Paper“ bestätigt, dass Geever die Stadt und die USA verlassen haben soll,

Über 35 Jahre nach der Gründung gibt es Anti-Flag also nicht mehr. Mittlerweile hat sich die Anzahl der Frauen, die angeben, ebenfalls betroffen zu sein, auf über 60 erhöht. Es ist derzeit wohl augeschlossen, dass Anti-Flag als Band zurückkehren wird. Da auch die anderen Band-Mitglieder Teil der Anschuldigungen sind, ist auch nicht mit neuem Material ohne den bisherigen Co-Frontmann auszugehen. Stand April 2024 gibt es keine Informationen darüber, dass der Rest der Band um den zweiten Sänger und Bassisten Chris #2 in irgendeiner Form mit neuer Musik zurückkehren wird. Mit einem neuen Album oder gar einer Tour von Anti-Flag sollte man nicht rechnen.

