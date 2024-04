Travis Scott: Tour oder Album 2024 – gibt es Pläne?

Konzerte von Travis Scott sind legendär. Millionen von Fans auf der ganzen Welt strömen in die Arenen, um die unvergesslichen Shows des Künstlers zu erleben. Wie sieht es aktuell mit einer Tour von Travis Scott aus? Gibt es Live-Termine in Deutschland?

Travis Scott, der mit bürgerlichem Namen Jacques Berman Webster Jr. heißt, hat sich in der Musikwelt als einer der einflussreichsten Künstler der modernen Hip-Hop-Szene etabliert. Seine Konzerte sind nicht nur musikalische Events, sondern Events, die ein breites Spektrum an Fans ansprechen. Von seinen energiegeladenen Performances bis hin zu spektakulären Bühneneffekten bietet ein Travis Scott Konzert eine unvergleichliche Erfahrung. Derzeit gibt es aber keine Termine oder Pläne, dass man Travis Scott live erleben kann.

Travis Scott Tour: Wann kommt der Hip-Hop-Star nach Deutschland?

Immer wieder gab es in den vergangenen Monaten Gerüchte darüber, dass Travis Scott nach Europa kommen könnte. Termine wurden aber bislang nicht bestätigt. Stand Ende April 2024 deutet also nichts darauf hin, dass man den Hip-Hop-Star auf einer ausgedehnten Konzertreise in Deutschland oder in Nachbarländern live erleben kann. Das könnte sich aber noch ändern. Im Juli 2024 gibt es immerhin in Österreich die Chance, Travis Scott im Rahmen des „Rolling Loud Europe“-Festivals zu sehen. Dort steht er unter anderem mit Nicki Minaj, Playboi Carti, Shirin David und anderen Stars der Rap-Szene im Line-Up.

Gemeinsame Tour von Travis Scott und Drake?

Es könnte auch noch passieren, dass Travis Scott eine eigene Tour für Europa und Deutschland ankündigt. Schon im Sommer 2023 versprach er eine Europa-Reise anlässlich seines aktuellen Albums „Utopia“. Bislang hat Travis Scott sein Versprechen nicht eingelöst. Schon im Sommer 2023 versprach Travis Scott demnach „Utopia Tour Soon. US and Euro Dates soon to be announce“:

Gerüchten zufolge könnte er das aber gemeinsam an der Seite von Drake noch nachholen (Quelle: WECB Radio).

Während Fans in Deutschland sehnsüchtig auf die Ankündigung einer neuen Tour von Travis Scott warten, können sie sich in der Zwischenzeit auf seine Musik konzentrieren. Mit Bangern wie „Sicko Mode“, „Goosebumps“ und „Highest in the Room“ hat Travis Scott bereits zahlreiche Top-Chart-Platzierungen erreicht und sich als einer der führenden Künstler im Bereich des modernen Hip-Hop etabliert. Die Hits von Travis Scott könnt ihr hier anhören:

Obwohl es aktuell keine geplanten Tourneen von Travis Scott gibt, bleibt die Vorfreude auf seine zukünftigen Auftritte hoch. Seine Konzerte sind ein Erlebnis, das man als Fan des modernen Hip-Hop nicht verpassen sollte. Informationen zu einem neuen Travis-Scott-Album gibt es keine. „Utopia“ ist noch frisch und erst im vergangenen Sommer erschienen (bei Amazon ansehen).

