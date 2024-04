Jamiroquai: Tour oder neues Album 2024 – was ist geplant?

Die britische Band Jamiroquai ist bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Funk, Soul und elektronischen Elementen. Seit den frühen Neunzigern hat die Acid-Jazz-Band eine treue Fangemeinde auf der ganzen Welt gewonnen. Wie sieht es mit Tourplänen aus? Kommen Jamiroquai 2024 live nach Deutschland?

Aktuell gibt es keine geplanten Tourneen von Jamiroquai, weder in Deutschland noch weltweit. Wer über Ankündigungen aus erster Hand informiert werden will, kann sich auf der offiziellen Webseite der Band für den Newsletter anmelden. Bei Updates soll man per E-Mail benachrichtigt werden. Hier geht es zur Anmeldung.



Jamiroquai: Keine Tour-Pläne 2024

Die Band Jamiroquai, angeführt von Frontmann Jay Kay, ist für ihre mitreißenden Live-Auftritte bekannt. Mit einem Repertoire, das Hits wie „Virtual Insanity“, „Cosmic Girl“ und „Canned Heat“ umfasst, verspricht ein Jamiroquai-Konzert eine Reise durch die Höhen und Tiefen der Funk- und Soul-Musik. Die Band ist berühmt für ihre energetischen Performances, ihre ausgefeilten Arrangements und ihre Fähigkeit, das Publikum zum Tanzen zu bringen. Wer sich das Live-Feeling zumindest nach Hause holen will, kann eine der Live-Auskopplungen auf CD und Platte ordern, zum Beispiel zum Event „Live at BBC Maida Vale“ aus dem Jahr 1999.

Während Fans in Deutschland also darauf warten, dass Jamiroquai wieder auf Tour geht, können sie sich in der Zwischenzeit mit der Musik der Band beschäftigen. Mit über 30 Jahren im Musikgeschäft hat Jamiroquai eine beeindruckende Diskografie aufgebaut, die von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt wird. Von ihren frühen Alben wie „Emergency on Planet Earth“ bis hin zu ihren neueren Veröffentlichungen wie „Automaton“ hat die Band einen bleibenden Eindruck in der Musikwelt hinterlassen. Die größten Hits könnt ihr in dieser Playlist anhören:

Neues Album von Jamiroquai 2024?

Jay Kay, der charismatische Frontmann von Jamiroquai, ist bekannt für seine markante Stimme, sein exzentrisches Auftreten und seine Liebe zur Mode. Unter seiner Führung hat die Band zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter einen Grammy Award für das beste Pop-Album im Jahr 1997 für „Travelling Without Moving“. Als Pioniere des Funk und der Soul-Musik haben Jamiroquai einen unverwechselbaren Stil entwickelt, der auch nach über drei Jahrzehnten im Musikgeschäft noch frisch und relevant ist. Das bislang letzte Album „Automaton“ stammt aus dem Jahr 2017. Ein Nachfolger könnte bald erscheinen. Schon im Jahr 2021 gab Sänger Kay an, dass an einem neuen Album gearbeitet wird. Im März 2024 kündigte er an, dass die Aufnahmen für die neuen Songs laufen. Ein neues Album könnte also noch 2024 erscheinen (Quelle: 98fm.com).

