Die besten New-York-Lieder: Songs über den „Big Apple“

Die Stadt die, niemals schläft, der Beton-Dschungel: New York City zieht die Menschen rund um die Welt in ihren Bann. Ob ihr in die Metropole reist oder einfach etwas von ihr träumen wollt, wir haben die passenden „New York“-Lieder für euch gesammelt.

Eine Metropole, eine Oase der Künste, ein Wahrzeichen der Freiheit, aber auch ein Kessel gefüllt mit Problemen und Kriminalität. New York City ist so facettenreich wie es eine Großstadt in ihrem Ausmaß nur sein kann.

Die Stadt an der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika ist eines der beliebtesten Reiseziele weltweit. Kein Wunder, denn die fünf Bezirke der Metropole bieten allerlei zu sehen und könnten sich dabei kaum mehr voneinander unterscheiden.

Seit Jahrzehnten sammelt sich hier jede Sorte von Künstlern, die den „Big Apple“ immer wieder aufs neue in ihrer Kunst auseinandernimmt. Mal wird die Stadt hoch gepriesen, andere verabscheuen sie, doch eines bleibt gleich: Die Stadt, die niemals schläft, zieht die Leute in ihren Bann.

New-York-Lieder: Das „Big Apple“-Feeling für eure Ohren

Egal ob ihr davon träumt New York City zu besuchen, bereits eure Koffer gepackt habt oder einfach die Stimmung des Großstadtdschungels erleben wollt: Mit diesen New-York-Lieder fühlt es sich so an, als würdet ihr die 5th Avenue runter laufen, über die Brooklyn Bridge gehen oder euer Frühstück im Bodega abholen.

Sinatra, Jay-Z, die Beastie Boys oder Madonna haben alle schon über die Metropole gesungen – im guten wie im schlechten. Wir haben noch weitere Songs für euch gesammelt und euch gleich dazu eine passende Playlist mit den besten New-York-Liedern erstellt:

