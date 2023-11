K-Pop-Fans in Deutschland dürfen sich auf den Juni 2024 freuen. Die Girlgroup IVE kommt für einen Konzert-Termin nach Berlin. Wann steigt die Veranstaltung und ab wann kann man Tickets für das IVE-Konzert vorbestellen?

Der Konzert-Termin ist Montag, der 10. Juni 2024. Es ist das einzige Event der Südkoreanerinnen in Deutschland. Ausgetragen wird das Event in der Berliner Mercedes-Benz-Arena. Der öffentliche Vorverkauf beginnt am Freitag, den 17. November 2023 um 10:00 Uhr. Bereits am Mittwoch, den 15. November, haben Telekom-Kunden ab 10:00 Uhr die Chance im Magenta-Musik-Pre-Sale auf die Karten. Ticketmaster startet den Vorverkauf am Donnerstag, den 16. November (zum Anbieter).

IVE live in Berlin: Tickets am Mittwoch im Pre-Sale

Der Berlin-Stopp ist nur einer von vielen angekündigten Terminen der Welt-Tournee von IVE. Bereits am 13. Januar geht es für Nyujin, Gaeul, Rei, Jangwonyoung, Liz und Leeseo in Jakarta los, danach folgt eine Tour durch Südostasien und Nordamerika. Im Sommer geht es dann für mehrere Auftritte nach Europa. Neben dem Konzert in Berlin werden IVE unter anderem auch in Paris, Amsterdam, Barcelona oder London auf die Bühnen gehen. Die Tour läuft unter dem Motto „1st World Tour – Show What I Have“.

IVE: K-Pop-Konzert in Berlin 2024 – wann gibt es Tickets im Vorverkauf?

Das aktuelle Album von IVE mit dem Titel „I’ve I’ve“ erschien im April 2023. Darauf sind unter anderem Hits wie „Love Dive“ „Either Way“ „Baddie“ und „Off The Record“ zu hören. Das Album könnt ihr hier streamen:

Mit dem Video-Clip zu „Baddie“ könnt ihr euch auf die Tour im kommenden Jahr einstimmen:

Für die kommende Woche heißt es für Telekom-Kunden am Mittwoch, für alle anderen am Donnerstag, den Wecker auf 10:00 Uhr zu stellen, um pünktlich zum Vorverkaufsstart bei den IVE-Tickets zuzuschlagen.

