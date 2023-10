Britney Spears: Neuer Song angekündigt & was ist mit einer Tour?

Britney Spears gehört zu den Mega-Stars der 2000er-Jahre. In der letzten Zeit ist es musikalisch recht ruhig um die Pop-Queen geworden. Hin und wieder erscheint aber doch ein neuer Song. So lässt eine Ankündigung bei Instagram auf neues Material von Britney Spears hoffen.

Konzerte & Festivals Facts

Ende Oktober 2023 gab Spears in ihrem Instagram-Kanal bekannt, dass sie an einem neuen Lied mit dem Titel „Hate You To Like Me“ gearbeitet hat. Bislang handelt es sich aber lediglich um eine Ankündigung, dass das Lied fertig geschrieben ist. Ausschnitte sind noch nicht zu hören. Sie gibt auch nicht bekannt, wann das Lied veröffentlicht werden soll.

Britney Spears: „Hate You To Like Me“ – erster Solo-Song seit 2016

Die Ankündigung zum neuen Lied im sozialen Netzwerk:

Bis auf den Song-Titel gibt es keine weiteren Informationen zu neuem Britney-Spears-Material. Ob es sich um ein einmaliges Projekt handelt, oder ob das erste Studio-Album seit dem 2016 erschienenen „Glory“ in Arbeit ist, ist also unbekannt. Seit dem Album erschien kein Solo-Song mehr von Britney Spears. In den vergangenen Jahren wurden lediglich Kollaborationen mit anderen Künstlern veröffentlicht. Im Sommer 2023 gab es etwa eine Zusammenarbeit mit will.i.am im Song „Mind Your Business“. Das Duo hat in der Vergangenheit bereits gemeinsame Hits wie „Big Fat Bass“ (2011) oder „Scream & Shout“ (2012) geschaffen.

Was ist mit einer Tour?

Während es keine weiteren Informationen zu weiteren neuen Songs oder gar einem Album gibt, steht fest, dass eine neue Autobiografie von Britney Spears erscheinen wird (Quelle: Daily Mail). Der Release ist für das kommende Jahr geplant. Ende Oktober 2023 erschien der erste Teil ihrer Geschichte. Hier findet ihr das Buch:

The Woman in Me: Meine Geschichte - (deutsche Ausgabe) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2023 11:40 Uhr

Im Prime-Abonnement könnt ihr zudem mit „Framing Britney Spears“ eine Dokumentation zur Karriere der Sängerin ansehen (mehr dazu bei Prime Video).

Nach den Auftritten bei der „Piece of Me“-Tour im Jahr 2018 gab es keine größeren Konzertreisen von Britney Spears. Ende 2023 gibt es auch keine Anzeichen, dass sich das ändern wird. Trotz eines neuen Lieds ist also vorerst nicht mit einer Britney-Spears-Tour und Konzerten in Deutschland zu rechnen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.