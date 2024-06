Paul McCartney Tour 2024: Gibt es Termine in Deutschland?

Paul McCartney gehört zu den größten Musik-Legenden der Menschheitsgeschichte. 2024 geht der ehemalige „Beatle“ weiter auf Tour, es wurden neue Konzerte zur „Got Back“-Reise hinzugefügt. In welchen Städten kann man Paul McCartney live sehen und gibt es auch Termine in Deutschland?

McCartney wird im Rahmen seiner Tournee einige Stopps in Europa machen. Für Deutschland wurden jedoch keine Termine angekündigt. Noch hoffen die Fans, dass Daten für Konzerte in Städten wie Berlin nachgereicht werden. Aktuell gibt es aber keine Anzeichen dafür.

Paul McCartney live: Termine für neue Konzerte – nicht in Deutschland

Die Paul-Mc-Cartney-Tour in Europa startet im Dezember 2024. Dabei wird er jeweils zwei Auftritte in Paris (Frankreich), Madrid (Spanien), Manchester (Großbritannien) und London (Großbritannien) haben. Das sind die Tour-Termine:

Dezember FR-Paris, La Defense Arena

Dezember FR-Paris, La Defense Arena

Dezember ES-Madrid, Wizink Centre

Dezember ES-Madrid, Wizink Centre

Dezember UK-Manchester, Co-Op Live

Dezember UK-Manchester, Co-Op Live

Dezember UK-London, The o2

Dezember UK-London, The o2

Tickets für die Konzerte bekommt man über die offizielle Webseite von Paul McCartney.

„Got Back“: Paul McCartney live

Aktuell befindet sich der 82-Jährige noch auf seiner „Got Back“-Tournee in Lateinamerika, bevor die Reise dann am Ende des Jahres nach Europa geht. In Deutschland war „Macca“ zuletzt 2016 live zu sehen. Damals spielte McCartney live am 14. Juni 2016 in der Waldbühne in Berlin. Auf der diesjährigen Tournee hat Paul McCartney Rusty Anderson (Gitarre), Brian Ray (Bass, Gitarre), Paul „Wix“ Wickens (Keyboards), Abe Laboriel Jr. (Schlagzeug) und die Hot City Horns an seiner Seite. Die aktuelle Konzertreise begann bereits im April 2022 mit einem Auftritt in der Spokane-Arena in Spokane. Das Konzert in der britischen Heimat London am 19. Dezember soll die Tournee abschließen.

McCartney freut sich auf die anstehenden Termine:

„Let’s get set to party. I can’t wait to see you.“

Die größten Hits von Macca könnt ihr hier anhören:

Bei uns erfahrt ihr auch, was hinter der Verschwörung um den Beatles-Zebrastreifen steckt.

