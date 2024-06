Ist Tickodio seriös? Erfahrungen & Bewertungen zum Ticket-Shop

Sucht man nach Karten für ein bestimmtes Konzert, stößt man im Netz auf diverse Anbieter. Einer davon ist Tickodio. Ist der Ticket-Händler seriös? Wie sind die Erfahrungen und Bewertungen bisheriger Käufer?

Auf Tickodio stoßen Event-Fans vor allem, wenn sie auf der Suche nach Konzertkarten sind, die bei den großen Händlern wie Ticketmaster oder Eventim bereits ausverkauft sind. Der Anbieter ist unter anderem auch bei Kleinanzeigen und eBay aktiv (Shop bei eBay ansehen).

Tickets online bei Tickodio kaufen: Wie seriös ist das?

Generell sollte man beim Kauf von Tickets für Konzerte, Sport-Events und andere Veranstaltungen vorsichtig sein und Händler genau prüfen. Immer wieder werden Käufer betrogen und erhalten entweder gar keine Karten oder Tickets, mit denen es keinen Einlass bei der jeweiligen Veranstaltung gibt. Tickodio ist kein Anbieter, der offizielle Kontingente direkt von den Veranstaltern erhält. Stattdessen handelt es sich um eine Wiederverkaufsplattform. In den Artikelbeschreibungen gibt man selbst an (Quelle: Kleinanzeigen):

„Wir sind ein gewerblicher Händler mit Sitz in Deutschland, der sich auf den Handel mit Eintrittskarten für meist ausverkaufte Veranstaltungen spezialisiert hat.“

Tickodio ist ein echter Anbieter. Es handelt sich also nicht um einen Fake-Shop, bei dem ihr bezahlt und hinterher keine Karten bekommt. Im „Reddit“-Forum gibt es viele Käufer, die davon berichten, Tickets erhalten zu haben, mit denen sie auch Einlass zur gewünschten Veranstaltung erhalten haben. Bei eBay wird der Shop mit einer „sauberen Weste“ von 100 Prozent positiver Bewertungen geführt. Dennoch gibt es einige Punkte, die man vor dem Ticketkauf zumindest im Hinterkopf behalten sollte.

Tickodio: Erfahrungen & Bewertungen

Der Händler gibt selbst an, sich vor allem auf „ausverkaufte“ Events zu spezialisieren. Gleichzeitig will der gewerbliche Anbieter auch etwas verdienen. Man bekommt die Karten dort meist nicht zum ursprünglichen Verkaufspreis, sondern muss teilweise deutlich mehr bezahlen. Eine Eintrittskarte für das ausverkaufte „Slipknot“-Konzert in Leipzig für den „Golden Circle“-Bereich bietet Tickodio bei Kleinanzeigen zum Beispiel für 164 Euro an, während der Originalpreis bei rund 110 Euro lag (Quelle: metal1info).

Fans bekommen hier also zwar eine letzte Gelegenheit, eine Karte für ein ausverkauftes Event zu bestellen, bezahlen allerdings deutlich mehr. So greift man zum einen tiefer in die Tasche und sorgt indirekt dafür, dass Preise auf dem „Schwarzmarkt“ hoch bleiben. Veranstalter können bei solchen Preisen zudem Anhaltspunkte bekommen, Preise für zukünftige Events höher anzusetzen, wenn sie sehen, was Fans bereit sind, auszugeben.

Ist Tickodio seriös? Erfahrungen & Bewertungen zum Ticket-Shop

Sucht ihr Tickets für ein Event, solltet ihr in der Regel zunächst bei den Veranstaltern oder beim Veranstaltungsort überprüfen, ob dort Karten verfügbar sind. Viele Ticket-Verkäufe laufen exklusiv über die großen Anbieter wie Ticketmaster oder Eventim ab. Daneben ist ein riesiger Markt an Zweithändlern entstanden, bei denen Karten weiterverkauft werden. Neben Tickodio gehören dazu auch Anbieter wie Ticketbande, Prestige Tickets oder Viagogo. Künstler wollen solche Verkäufe oft untersagen. Bands wie „Die Ärzte“ oder Rammstein sind zum Beispiel bereits gegen Viagogo gerichtlich vorgegangen. Der Comedian Torsten Sträter weist darauf hin, dass „Tickodio“ ein gewerblicher Wiederverkäufer ist und dass „Wiederverkäufer größere Kontingente aufkaufen und mit sehr hohen Preisaufschlägen weiter verkaufen“ (Quelle: torsten-strater.de).

