Cyndi Lauper live 2025 in Deutschland: Ticket-Vorverkauf gestartet

Cyndi Lauper gehört zu den wichtigsten Musikerinnen der 80er-Jahre und hat die Musikwelt maßgeblich beeinflusst. Ihr Hit „Girls Just Want to Have Fun“ ist auch heute noch ein beliebter Ohrwurm. Im kommenden Jahr habt ihr die Chance, Cyndi Lauper live zu sehen. Der Ticket-Vorverkauf läuft, heute startet der allgemeine Vorverkauf.

Fans der Sängerin sollten mit dem Ticket-Kauf nicht zu lange zögern. Die Tour läuft unter dem Motto „Girls Just Wanna Have Fun Farewell“ und die inzwischen 70-Jährige leitet damit ihren Abschied aus der Musikwelt ein. Der Vorverkauf startete am Mittwoch, den 26.06., um 10:00 Uhr für Telekom-Kunden (bei Telekom ansehen) und RTL-Plus-Abonnenten (bei RTL+ ansehen). Alle anderen können ab heute, Donnerstag, den 27.06.2024, um 10:00 Uhr bei Ticketmaster zuschlagen.

Cyndi Lauper live in Deutschland: Tickets, Termine, Städte

In Deutschland wird Cyndi Lauper 2025 2 Tour-Stopps machen. Das sind die Termine und Städte:

Dienstag, 25.02.2025: Uber Arena in Berlin

Mittwoch, 26.02.2025: PSD Bank Dome in Düsseldorf

Neben den Deutschland-Konzerten wird es einige weitere Live-Auftritte in Europa geben. So verabschiedet sich Lauper auch in Großbritannien, Budapest, Lodz, Prag und Paris von ihren Fans. So kommt ihr an die Tickets für die Cyndi-Lauper-Konzerte in Deutschland:

Mittwoch, 26.06.2024, ab 10:00 Uhr bei Telekom Prio: Für Telekom-Kunden auf dieser Seite.

Mittwoch, 26.06.2024, ab 10:00 Uhr bei RTL+: Für RTL-Plus-Abonnenten auf dieser Seite. Abos können auch jetzt noch abgeschlossen werden.

Donnerstag, 27.06.2024, ab 10:00 Uhr bei Ticketmaster: Für alle mit einem Ticketmaster-Account auf dieser Seite.

28.06.2024, ab 10:00 Uhr: Start allgemeiner Vorverkauf, unter anderem auch bei Eventim..

Cyndi Lauper in Deutschland: Neue Doku bei Paramount+

Wer mehr über das Leben der Sängerin erfahren will, kann beim Streaming-Dienst Paramount+ zum neuen Dokumentarfilm „Let The Canary Sing“ einschalten (bei Paramount+ ansehen). Den Zugang kann man 7 Tage lang gratis testen (zur Probewoche). Bei den Konzerten dürfen sich Fans unter anderem auf die legendären Hits wie „Girls Juist Want To Have Fun“, „Time After Time“ und „True Colors“ freuen. Zur Einstimmung könnt ihr hier in die wichtigsten Lieder der Sängerin reinhören:

Cyndi Lauper ist eine US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin, die in den 1980er Jahren mit Hits wie „Girls Just Want to Have Fun“ und „Time After Time“ berühmt wurde. Geboren am 22. Juni 1953 in Brooklyn, New York, zeichnen sich Laupers Musik und Stil durch ihre unverwechselbare Stimme und ihren eklektischen, farbenfrohen Look aus. Ihr Debütalbum „She's So Unusual“ (1983) war ein großer Erfolg und machte sie zu einer Ikone der Popmusik. Neben ihrer Musikkarriere engagiert sich Lauper stark für LGBT-Rechte und gründete 2008 den „True Colors Fund“, um Obdachlosigkeit unter LGBT-Jugendlichen zu bekämpfen. Lauper gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter einen Grammy, einen Emmy und einen Tony Award..

Tickets für die Konzerte 2025 bekommt ihr ab Mittwoch bei den Telekom-Prio-Tickets und RTL-Plus-Prio-Tickets sowie ab Donnerstag ohne speziellen Zugang bei Ticketmaster.

