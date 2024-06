Pashanim live: Geht der Rapper 2024 auf Tour?

Pashanim gehört 2024 zu den wichtigsten Künstlern im modernen Deutsch-Rap. Mitte Juni 2024 erschien sein Debüt-Album „2000“. Spätestens seit dem Release stellen sich Fans die Frage, wann sie den Rapper aus Kreuzberg live sehen können. Gibt es Termine für eine Pashanim-Tour 2024?

Auch wenn das erste Album „2000“ erst Mitte 2024 veröffentlicht wurde, ist Pashanim bereits seit Jahren in der Deutsch-Rap-Szene ein großer Name. Schon seit 2018 gab es erste Tracks bei Soundcloud zu hören (bei Soundcloud anhören), sein Durchbruch gelang ihm unter anderem mit den Songs „Hauseinganng“ und „Shababs botten“ schon im Jahr 2020. Fans, die seine „Klassiker“ sowie die neuen Hits wie „Mittelmeer“ und „Florenz“ live abfeiern wollen, müssen sich noch ein wenig gedulden. Aktuell gibt es keine angekündigten Live-Termine von Pashanim. Konzerte sind derzeit also nicht in Sicht.

Pashanim auf Tour? Aktuell keine Termine

Derzeit sind zwar keine Tour-Termine von Pashanim für 2024 angekündigt, doch der Rapper wird es sich sicher nicht nehmen lassen, die Tracks von seinem neuen Album sowie seine bisherigen Hits zusammen mit seinen Fans zu feiern. In der Musikszene ist es üblich, dass ein Album-Release von einer Live-Tour begleitet wird, demnach sollte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Pashanim wieder auf die Bühnen in Deutschland kommen wird. Eine erste große Tour gab es im Jahr 2022, zuletzt ging Pashanim im Oktober 2023 anlässlich seiner „ADS Tour" auf Konzertreise durch 8 Städte in Deutschland, Österreich und Schweiz

Das ist Pashanim

Pashanim, bürgerlich Can David Bayram, ist ein deutscher Rapper und Filmemacher türkischer Abstammung. Geboren am 30. November 2000 in Berlin, wurde er durch seine markante Stimme und eingängigen Beats schnell in der deutschen Rap-Szene bekannt. Sein Durchbruch kam 2020 mit dem Hit „Airwaves“, der auf sozialen Medien viral ging. Seine wichtigsten Hits könnt ihr hier anhören:

Pashanims Musik ist geprägt von urbanen Themen und Berliner Lebensgefühl, was ihm eine treue Fangemeinde eingebracht hat. Neben seiner Musikkarriere ist er auch als Regisseur aktiv und setzt seine kreative Vision in Musikvideos um. Sein neues Album „2000“ landete in der Release-Woche auf Platz 1 der deutschen Album-Charts. Dabei setzte sich Pashanim gegen starke Konkurrenz durch und konnte zum Beispiel den Szene-Kollegen Gzuz mit seinem neuen Werk „Freitag, der 13.“ hinter sich lassen.

