Eros Ramazotti Tour: Gibt es Termine für 2024 in Deutschland?

Eros Ramazotti ist eine der Koryphäen der Italo-Pop-Szene. Seit Jahrzehnten begeistert der Römer junge und alte Fans mit seinen Songs. Wie sieht es aktuell mit Konzerten aus? Kommt Eros Ramazotti auf Tour nach Deutschland?

Zuletzt war der Italiener 2023 in Deutschland. Damals ging er mit seinem aktuellen Album „Battito Infinito“ auf Konzertreise und machte im Februar und März unter anderem in Stuttgart, München und Berlin Halt. Im Sommer spielte er einige Open-Airs und war unter anderem in Mainz, Fulda und Linz zu Gast. Neue Termine sind derzeit nicht angekündigt. 2024 wird der Italo-Pop-Star also vermutlich nicht auf die deutschen Bühnen zurückkehren und auch für das Jahr 2025 gibt es noch keine Informationen.

Eros Ramazotti in Deutschland? Keine Tour-Termine 2024

Schon seit den 1980er-Jahren lässt Ramazotti die Herzen seiner Fans mit seiner markanten Stimme und emotionalen Balladen schmelzen. Seinen Durchbruch feierte Ramazotti 1984, als er das Sanremo-Festival mit dem Song „Terra Promessa“ gewinnen könnte. Danach wurde er zu einem der bekanntesten und beliebtesten italienischen Künstlern überhaupt. Zu seinen größten Hits gehören „Se Bastasse Una Canzone“, „Piú Bella Cosa“ und „Cose della Vita“. Die wichtigsten Songs aus der Laufbahn von Eros Ramazotti könnt ihr hier anhören:

Das ist Eros Ramazotti

Neben seiner Musikkarriere ist Ramazzotti auch für sein soziales Engagement bekannt und unterstützt verschiedene wohltätige Projekte. Mit seiner Musik hat er die Herzen von Millionen erobert und bleibt eine feste Größe in der internationalen Musikszene. Sein Debütalbum „Cuori agitati“ erschien im Jahr 1985. Sein letztes Werk „Battito Infinito“ erschien im Jahr 2022. Mit „Latido Infinito“ wurde auch eine spanische Version veröffentlicht. Ramazottis Stimme ist nicht nur auf seinen eigenen Alben zu hören. Er hat auch viele Duette mit Legenden aus der Musikwelt wie Tina Turner („Cose della vita“, 1993), Andrea Bocelli („Musica è“, 1997) und Anastacia („I Belong To You“, 2005) aufgenommen. Wer sich die Zeit bis zu einer neuen möglichen Deutschland-Tour vertreiben will, kann sich das Live-Album „21.00: Eros World Tour 2009/2010“ anhören:

Sobald es neue Tour-Termine gibt, werden wir euch darüber informiert. Bis dahin findet in unserem Musik-Bereich weitere Ankündigungen zu spannenden Konzerten.

