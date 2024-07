Bebe Rexha Tour: Konzerttermine und neue Musik

Mit einer neuen Single meldet sich die amerikanische Sängerin zurück. Ob darauf auch ein neues Album und eine Bebe Rexha Tour folgt, erfahrt ihr hier.

Zwei Tourneen hat Bebe Rexha bisher hinter sich. Zuletzt war die Sängerin mit der „Best F*n Night Of My Life Tour“ unterwegs und hat dabei mehrere Stopps in Europa und einen in Deutschland absolviert. Stand Juli 2024, gibt es keine angekündigten Konzerte der Pop-Sängerin. Auch auf der offiziellen Webseite von Bebe Rexha finden sich unter „Tour“ keine Konzertdaten. Sobald sich das ändert, aktualisieren wir den Artikel für euch.

Bebe Rexha enthüllt neue Single

Ihr drittes Studioalbum „Bebe“ erschien 2023 – doch das ist nicht das letzte musikalische Zeichen, welches die Sängerin von sich gegeben hat. Mit „I’m the Drama“ erscheint die dritte Single im Jahr 2024. Der Song ist seit dem 28. Juni verfügbar:

Das vierte Studioalbum von Bebe Rexha – auch bekannt als „BR*4“ – soll wohl noch 2024 erscheinen. Der Release der Singles könnte einen Hinweis darauf geben, dass die Sängerin schon bald ein volles Album veröffentlicht.

Wer weiter spekulieren möchte, könnte dabei auf die Idee kommen, dass ein viertes Album auch eine weitere Tour von Bebe Rexha bedeuten könnte. Von offizieller Seite aus gibt es aber weder zu dem Album noch zu einer dritten Tour bisher eine Ankündigung.

