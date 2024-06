RTL schmeißt Kult-Sendung aus dem TV-Programm

RTL verteilt seine Rosen jetzt nur noch an zahlende Kundschaft. Die Bachelorette lief bislang zur Primetime im TV-Programm des Senders, doch damit ist jetzt Schluss! Wer die Show weiterschauen möchte, muss zahlen. Das Unternehmen hat sich dazu entschieden, die Show ins hauseigene Streaming-Abo zu verbannen.

Die Bachelorette nur noch bei RTL+

Seit knapp zehn Jahren ist Die Bachelorette nun schon bei RTL auf Sendung – und seit einer gefühlten Ewigkeit kämpft die Show von Staffel zu Staffel mit sinkenden Einschaltquoten. Zuletzt schauten nicht einmal mehr eine Million Zuschauer dabei zu, als die Junggesellinnen ihre Rosen an die Kandidaten verteilten (Quelle: TV Spielfilm).

Anzeige

So kann es nicht weiter gehen, dachte sich anscheinend RTL und wechselt seine Strategie. Die Bachelorette wird fortan nicht mehr zur Primetime im Free-TV ausgestrahlt, sondern läuft zukünftig exklusiv auf RTL+, RTLs hauseigenem zahlungspflichtigem Streaming-Dienst.

In der Dating-Show sucht eine Junggesellin nach einem neuen Partner. In regelmäßigen Abständen verteilt diese an Entscheidungsabenden Rosen an die Teilnehmer. Wer keine Rose ergattern kann, fliegt raus. Nach und nach dünnt sich so das Feld der Teilnehmer weiter aus, bis schließlich nur noch ein Verehrer übrig bleibt.

Anzeige

Wer jetzt einen Blick auf das VoD-Angebot von RTL+ wirft, stellt fest, dass bereits die Staffeln 2 bis 10 hinter der Bezahlschranke sind. Nur Staffel 7 bildet die Ausnahme und kann auch ohne aktives Abo angeschaut werden – wahrscheinlich um potenzielle neue Abonnenten anzulocken. Kurios: Die erste Staffel der Show fehlt komplett.

RTL+: Trailer zum Streaming-Portal

Trifft es bald auch Der Bachelor?

Nachdem RTL bei Die Bachelorette den Rotstift ansetzt, steht die Frage im Raum, ob sich auch Zuschauer von Der Bachelor Sorgen machen müssen. Die Show steckt ebenfalls in einer mittelschweren Krise und musste zuletzt herbe Rückschläge bei der Quote wegstecken.

Anzeige

RTL selbst hält sich diesbezüglich bislang bedeckt, aktuell sieht es aber alles andere als rosig für die beiden Shows aus.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.