„Reality Queens“ Sendetermine: Alles zum Reality-Format in der Übersicht

Das neue Format erweitert die Bandbreite an Trash und Entertainment. Wo und wann ihr die aktuellen Folgen seht, sagen wir euch.

RTL scheint Gefallen am Dschungel gefunden zu haben. Während der Sender in diesem Jahr mit seinem Dauerbrenner „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sein Jubiläum feiert und an einer Extra-Staffel arbeitet, werden zuvor zwölf Reality-Sternchen auf eine ganz andere Mission geschickt. In „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel!“ müssen die Teilnehmerinnen den Weg zurück in die Zivilisation meistern und die größte Gefahr, von der sie 24 Stunden am Tag umgeben sind, überleben: heftiger Zickenkrieg.

Wo läuft „Reality Queens“?

Die neue Show, die von Ex-Dschungelkönig Filip Pavlovic moderiert wird, ist auf dem Streamingportal RTL+ zu sehen. Neun Folgen umfasst die erste Staffel, deren Episoden im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt werden. Seit dem Donnerstag, 6. Juni 2024 sind die ersten Abenteuer der Queens zu streamen. Eine Ausstrahlung im Free-TV ist vorerst nicht geplant, da die Sendung lediglich für den Streamingdienst produziert wurde.



Wann wird „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel!“ ausgestrahlt?

Jede Woche steht eine neue Folge im Stream zum Abruf bereit. Alle geplanten Sendetermine zu „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel!“ haben wir übersichtlich aufgelistet:

Folge 1: Donnerstag, 06.06.2024

Folge 2: Donnerstag, 13.06.2024

Folge 3: Donnerstag, 20.06.2024

Folge 4: Donnerstag, 27.06.2024

Folge 5: Donnerstag, 04.07.2024

Folge 6: Donnerstag, 11.07.2024

Folge 7: Donnerstag, 18.07.2024

Folge 8: Donnerstag, 25.07.2024

Folge 9: Donnerstag, 01.08.2024

Wer nimmt an „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel!“ teil?

Im Kampf um den Jackpot von möglichen 50.000 Euro wagen sich zwölf erprobte Reality TV-Teilnehmerinnen in den Dschungel Südamerikas. Zu den ausgewählten Amazonen zählen:

Wer sich im Kampf um den Jackpot behaupten kann, zeigt sich im Finale am 1. August 2024. Um alle Folgen zu streamen, sichere dir deinen Zugang mit einem der attraktiven Monatspakete. Neben zahlreichen Reality-Formaten entdeckst du bei RTL+ auch eine spannende Auswahl an Filmen oder hörenswerte Podcasts.



