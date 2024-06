YouTube macht euch berühmt: Diese neue Hype-Funktion müsst ihr kennen

YouTube testet ein spannendes neues Feature. Es könnte vor allem kleineren Streamern und Content-Creatorn helfen, mehr im Rampenlicht zu stehen. Mit „Hype“ können Fans Videos loben, um deren Sichtbarkeit zu erhöhen. Allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung.

YouTube „Hype“: Kleinere Kanäle im Rampenlicht

YouTube nimmt sich der kleineren Content-Creator an und hat ein neues Tool eingeführt: das „Hype“-Feature. Diese Funktion ermöglicht es den Zuschauern, speziell ausgewählte Videos zu loben.

Anzeige

Voraussetzung ist, dass das Video innerhalb der letzten sieben Tage hochgeladen wurde und der Creator weniger als 500.000 Abonnenten hat. Solche Videos können dann in einem speziellen Bereich namens „Erkunden“ erscheinen, der vom normalen Trending-Feed getrennt ist.

Eine wichtige Einschränkung gibt es zu Beginn: Derzeit läuft das Experiment nur in Brasilien, Taiwan und der Türkei (Quelle: YouTube Help). Wann andere Länder wie Deutschland hinzukommen, hat YouTube noch nicht mitgeteilt. Vermutlich soll „Hype“ zunächst in einem begrenzten Rahmen getestet werden, bevor es weltweit ausgerollt wird.

Anzeige

Fest steht aber schon jetzt, dass die neue Funktion nicht in das reguläre Such- und Entdeckungssystem von YouTube integriert wird. Das bedeutet, dass die gehypten Videos nur im „Entdecken“-Bereich angezeigt werden – und damit eine exklusive Plattform abseits der üblichen Pfade erhalten.

YouTube zielt darauf ab, dass kleinere Kanäle durch die „Hype“-Funktion sowohl bestehende als auch neue Zuschauergruppen erreichen können. Im Grunde handelt es sich um eine Erweiterung der bestehenden Interaktionsmöglichkeiten wie „Like“ und „Share“.

Anzeige

Streamer brauchen gute Mikrofone. Die besten seht ihr hier:

Mikrofone für Podcasts & Streaming: Ihr Sound im Vergleich Abonniere uns

auf YouTube

„Zusammen live“: Nutzer zum Live-Stream einladen

Um neue Zuschauer zu erreichen, kann sich auch ein Blick auf die Funktion „Zusammen live“ lohnen. Damit können Streamer Gäste zu einem Live-Stream einladen, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen.