Musik bis Lebensweisheit: 22 „Elton John“-Zitate die inspirieren

Eine der größten musikalischen Größen unserer Zeit hat nicht nur in seinen Liedtexten die eine oder andere Weisheit ausgeteilt. Wir haben die 22 besten „Elton John“-Zitate für euch gefunden.

Sir Elton John hat die Musikwelt revolutioniert und gehört zu den fünf Musikern mit den meistverkauften Tonträgern. Nicht nur mit seinen Liedtexten konnte der Musiker überzeugen, auch seine humanitäre Arbeit hat großen Anklang gefunden.

Anzeige

Der 1947 in London geborene Sänger konnte in den 60ern seine ersten musikalischen Erfolge feiern. Darauf folgte nicht nur eine jahrelange Karriere mit bunten Bühnenkostümen und zahlreichen Auszeichnungen, sondern wurde auch in den britischen Adelsstand erhoben sowie zum Ritter der französischen Ehrenlegion ernannt.

Zudem hat Elton John sich auch in die Film-Szene gewagt. Neben seinem autobiografischen Film, mit Taron Egerton in der Hauptrolle, seht ihr John in „Kingsman: The Golden Circle“.

Anzeige

Die 22 besten „Elton John“-Zitate

„Ich wollte immer eine Gitarre über den Kopf eines Menschen drücken. Mit einem Klavier kann man das einfach nicht.“

„Ich wurde konservativ, weil meine Mutter konservativ war, und als ich endlich erkannte, was die Konservativen waren, änderte ich sofort meine Meinung.“

„Es ist besser, eine Brücke als eine Mauer zu bauen.“

„Ruhm zieht die Verrückten an.“

„Sorry scheint eines der schwierigsten Wörter zu sein.“

„Ich werde für die Menschenrechte kämpfen, entweder stumm hinter den Kulissen oder lauthals eingesperrt. Ich kann mich nicht einfach setzen; es liegt nicht in meiner Natur. Ich kann mich nicht setzen und es blind ignorieren, und ich werde es nicht tun.“

„Je weniger ich sage, desto mehr wird meine Arbeit erledigt.“

„Süße Freiheit flüsterte mir ins Ohr, du bist ein Schmetterling und Schmetterlinge können frei fliegen, fliegen, weit weg, auf Wiedersehen.“

„Ich schätze es sehr, dass meine Leistung mit zunehmendem Alter viel besser ist. Ich nehme es nicht mehr als selbstverständlich an. Ich genieße es wirklich und ich liebe es.“

„Alles, von dem ich dachte, ich würde es hassen, Kinder zu haben - zu weinen, zu schreien - nichts überrascht mich. Ich liebe alles und entspanne mich.“

„Es ist der Kreislauf des Lebens, und es bewegt uns alle durch Verzweiflung und Hoffnung, durch Glauben und Liebe, bis wir unseren Platz finden, auf die Weise, die sich entwickelt.“

„Musik hat heilende Kraft. Hat die Fähigkeit, Leute für ein paar Stunden aus sich herauszuholen.“

„Es ist sehr wichtig, zwei Diademe zu haben, wenn Sie unterwegs sind. Sie wissen nie, wann Sie zu etwas wirklich Formalem eingeladen werden.“

„Ruhm zieht die Verrückten an.“

„Ich sehe alles optimistisch. Sie müssen es tun, sonst würden Sie verrückt werden.“

„Sie würde eine Million Meilen gehen, um ihr zu geben, was sie brauchte. Aber sie würde noch eine Million gehen, um das zu tun, was sie glaubt.“

„Das Gute an Rock and Roll ist, dass jemand wie ich ein Star sein kann.“

„Wenn du Leute um dich herum hast, die dich nicht in Frage stellen, befindest du dich an einem gefährlichen Ort.“

„Ich habe mich nur für die künstlerische Seite des Lebens interessiert.“

„Es gibt eine Zeit für alle, wenn sie nur erfahren, dass das verdrehte Kaleidoskop uns alle bewegt.“

„Lachen wie Kinder, Leben wie Liebende, Rollen wie Donner, unter den Laken, und ich nehme an, deshalb nennen sie es den Blues.“

„Um zu vergeben und vergeben zu werden, wenn es das Letzte ist, was ich tue, kann ich in der Befreiung des Todes den Frieden finden, den ich in meinem Leben nie gekannt habe.“

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.