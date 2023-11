Vom Thermomix abgekupfert: So schön sah der Monsieur Cuisine noch nie aus

Thermomix-Alternativen gibt es viele. Die wohl bekannteste kommt aber von Lidl: Der Monsieur Cuisine hat eine riesige Fangemeinde und kostet im Vergleich zum Vorwerk-Original nur einen Bruchteil. Seit kurzem ist die smarte Küchenmaschine auch im schicken Schwarz erhältlich – und ist pünktlich zum Black Friday günstiger zu haben.

Mit dem schwarzen Thermomix hat Vorwerk für Aufsehen gesorgt. Wer sich mit dem schnöden Weiß des Standardmodells nicht anfreunden konnte, hatte Anfang 2022 die Gelegenheit, die schwarze Sonderedition zu kaufen. Dieses Jahr legte das Wuppertaler Traditionsunternehmen nach und brachte eine noch schickere schwarze Diamant-Edition in den Handel. Beide Sondereditionen sind mittlerweile nicht mehr erhältlich – ganz im Gegenzug zur Monsieur Cuisine Smart.

Monsieur Cuisine in Schwarz: Thermomix-Alternative zum Black Friday günstiger

Den Monsieur Cuisine im schicken Schwarz gibt es bald günstiger. (Bildquelle: Lidl)

Die Lidl-Küchenmaschine gibt es seit kurzem ebenfalls in einem schicken Schwarz. Die „Black Edition“, so nennt der Discounter das Sondermodell, schlägt regulär mit 499 Euro zu Buche. Im Rahmen von Lidls „Black Week Deals“ kostet sie nur noch 444 Euro – Käufer sparen also 55 Euro. Die Rabattwoche beginnt ab dem 20.11.2023.

SILVERCREST Monsieur Cuisine Smart BLACK EDITION »SKMS 1200 B1«, 1200 W Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2023 10:30 Uhr

Im Vergleich zum Monsieur Cuisine Connect hat der Monsieur Cuisine Smart ein größeres Display (8 statt 7 Zoll), der Google Assistant lässt sich auf der Küchenmaschine verwenden und dank Griff lässt sich der Mixbehälter nun leichter abnehmen. Abgesehen davon bietet die Thermomix-Alternative alles, was auch der Connect kann. Dazu gehören:

Mixen

Zerkleinern

Kochen

Dämpfen

Rühren

Kneten

Emulgieren

Wiegen

Erhitzen

Schmelzen

Natürlich bietet auch der Monsieur Cuisine Smart Zugriff auf eine Vielzahl an Rezepten, die den Hobby-Koch Schritt für Schritt zum Erfolg führen.

Monsieur Cuisine Smart kaufen

Wer bereits mit der Lidl-Küchenmaschine im schicken Schwarz liebäugelt, sollte also noch ein paar Tage warten und dann beim Black-Friday-Angebot zuschlagen. Im Vergleich zum UVP lassen sich so 55 Euro sparen (bei Lidl ansehen). In der Zwischenzeit lässt sich bei den Kollegen von Familie.de nachlesen, wo die Stärken und Schwächen des Monsieur Cuisine Smart liegen:

