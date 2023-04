Die Deutschen lieben den Thermomix. Millionenfach wurde die kluge Küchenmaschine bisher schon verkauft. Eine neue Sonderedition könnte Hersteller Vorwerk jetzt weiteres Geld in die Kasse spülen. Die verpasst dem Thermomix ein richtig edles Aussehen.

Bescheidenheit kann man Vorwerk nicht vorwerfen. Zum 140. Geburtstag bringt das Traditionsunternehmen den Thermomix TM6 in einer limitierten Sonderedition auf den Markt. Die soll nicht weniger als ein „echtes Juwel in deutschen Küchen“ sein, versprechen die Wuppertaler.

Vorwerk stellt Thermomix TM6 in Diamantschwarz vor

Sieht richtig schick aus: Der Thermomix TM6 in Diamantschwarz. (Bildquelle: Vorwerk)

Das angesprochene Küchenjuwel ist der neue Thermomix TM6 in der Farbe Diamantschwarz. Langweilig wie die Standardausführung sieht das Sondermodell natürlich nicht aus: „Die exklusive und in diesem Fall nicht mehr glatte Oberfläche des Multitalents schimmert je nach Lichteinfall facettenreich wie ein Diamant“, heißt es von Vorwerk selbstbewusst.

Doch nicht nur das Design ist anders: Der neue Thermomix in Diamantschwarz besitzt laut Hersteller eine „reliefierte Oberfläche mit Tiefeneffekt, die äußerst robust ist.“ Dafür habe Vorwerk auf modernste Lasertechnologie gesetzt (Quelle: Vorwerk).

Am bekannten Preis rüttelt die Sonderedition aber nicht. Trotz des aufwändigeren Produktionsverfahrens wird der Thermomix TM6 in Diamantschwarz für 1.399 Euro verkauft. Erhältlich ist das limitierte Modell zwischen 17. April und 18. Juni bei allen Thermomix-Repräsentanten.

Die besten Thermomix-Alternativen im Überblick

Ob Sonderedition oder Standardmodell: 1.399 Euro sind eine Menge Geld. Entgegen älterer Befürchtungen hat Vorwerk den Preis für den Thermomix zwar nicht angehoben, doch gerade in diese Inflations-Zeiten kann (oder will) nicht jeder so tief in die Tasche greifen. Wer eine smarte Küchenmaschine möchte, aber weniger Geld dafür ausgeben will, findet bei der Konkurrenz von Bosch, Lidl und Co. interessante Alternativen. Welche sich besonders lohnen, zeigen wir in unserer Kaufberatung:

