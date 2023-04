Wärmepumpen sind die Zukunft. Das wurde von der Bundesregierung beschlossen. Wer ab 2024 eine neue Heizung braucht, muss auf ein klimafreundliches Modell setzen, das mit 65 Prozent erneuerbaren Energien läuft. Jetzt, wo das Gesetz beschlossen wird, steckt auch Bosch extrem viel Geld in die Produktion und Entwicklung von neuen Wärmepumpen.

Bosch steckt eine Milliarde in Wärmepumpen

Der deutsche Traditionskonzern Bosch bietet bereits Wärmepumpen an, die besonders leise arbeiten und eine hohe Vorlauftemperatur bieten. Zukünftig wird das Geschäft mit den elektrischen Heizungen in Deutschland, aber auch in Polen wichtiger.

Bosch will daher insgesamt eine Milliarde Euro investieren. 255 Millionen Euro davon fließen in eine neue Wärmepumpen-Fabrik in Polen nahe der deutschen Grenze. In der dortigen Wirtschaftszone locken Anreize für Produktionsstätten. Die Produktion soll Ende 2025 bis Anfang 2026 starten. Bis 2027 sollen so 500 Arbeitsplätze entstehen (Quelle: FAZ).

Bis 2030 möchte Bosch über eine Milliarde Euro in das Geschäft mit modernen elektrischen Heizungen wie Wärmepumpen stecken. Nicht nur in Deutschland sind Wärmepumpen spätestens seit dem Verbot von Gas- und Ölheizungen ein starker Wachstumsmarkt, sondern in erster Linie auch in Polen. Dort sind Wärmepumpen durch die hohen Energiepreise für Gas und Öl ebenfalls sehr gefragt. Entsprechend wurde der Standort nah an der deutschen Grenze gewählt, um beide Märkte bedienen zu können.

Das müsst ihr über Wärmepumpen wissen:

Wärmepumpen sorgen für starke Umsätze

Allein bei Bosch ist der Umsatz mit Wärmepumpen im vergangenen Jahr um 54 Prozent gestiegen. Das Unternehmen geht davon aus, dass ein Wachstum von 20 Prozent pro Jahr möglich ist. Bosch erwartet zudem, dass bis 2030 insgesamt 30 Millionen Wärmepumpen in Europa installiert werden. Viele davon sollen aus den Fabriken von Bosch stammen.

Je größer das Interesse an Wärmepumpen wird, desto mehr Innovationen sind zu erwarten. Besonders im Bereich der Effizienz, Lautstärke, Vorlauftemperatur und dem Preis ist sicher noch Luft nach oben. Wir behalten die Entwicklung für euch im Blick.

