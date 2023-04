Der Roborock S8 Pro Ultra ist ein absoluter Premium-Saug- und Wischroboter, bei dem ich wirklich fast gar nichts mehr selbst machen musste. Besonders eine Funktion hat mich im Test dabei begeistert, denn sie hat meinen Alltag sehr viel einfacher gemacht. Es gibt aber auch hier noch Verbesserungspotenzial.

Roborock S8 Pro Ultra im Test: Fazit

Der Roborock S8 Pro Ultra ist der bisher komfortabelste Saug- und Wischroboter, den ich testen konnte. Er lies sich kinderleicht einrichten, die Bedienung erklärt sich im Grunde von selbst und er reinigt sich auch sehr zuverlässig selbst. In den ganzen Wochen des Testzeitraums hatte ich keine einzige Fehlfunktion, die das Gerät verursacht hat. Es ist niemals Wasser ausgelaufen und es kam auch nie zu sonstigen Störungen, wenn Objekte plötzlich verrückt wurden.

Wirklich beeindruckt hat mich die Navigation. Der Roborock S8 Pro Ultra fährt extrem präzise am Rand und an Objekten vorbei und kann so den Schmutz gut aufnehmen. Bei Ecken drückt er sich noch einmal richtig rein. Ich hätte mir nur gewünscht, dass zwei rotierende Bürsten an der Front angebracht sind. Besonders an Stellen, wo viel Schmutz liegt, beispielsweise vor dem Katzenklo, konnte nämlich nicht immer jeder Krümel aufgesammelt werden.

Die Wischleistung des Roborock S8 Pro Ultra mit dem vibrierenden Mopp ist auf einem extrem hohen Niveau. Mehr wird man wohl kaum aus dieser Lösung herausholen können. An die Wischleistung des Ecovacs Deebot X1 Omni mit den zwei rotierenden Wischmopps kommt der Roborock aber nicht heran. Da ist der Wischmopp dann doch zu glatt, um in jede Ritze zu kommen.

Die Roborock-App ist sehr einfach zu bedienen. Ich habe meist die Vollreinigung genutzt, wo gleichzeitig gesaugt und gewischt wird. Oft habe ich aber auch einzelne Räume gewählt, besonders wenn die Katze wieder einmal einen Karton zerlegt und die Überreste im ganzen Raum verteilt hat.

Die Sensation ist für mich die Möglichkeit, den Wischmopp automatisch anheben zu lassen. So muss kein Teppich mehr weggeräumt werden und es wird trotzdem alles gesaugt. Das nervige Abnehmen der Wischeinheit entfällt damit komplett.

Die Reinigungsstation ist zudem sehr praktisch und ebenfalls einfach zu bedienen. Alles ist glasklar markiert und die App sagt einem auch direkt, wenn etwas nicht stimmt. Ist der hohe Preis von 1.499 Euro für den Roborock S8 Pro Ultra gerechtfertigt? In meinen Augen schon. Der Komfortgewinn ist den hohen Preis in jedem Fall wert. Und wer nicht so viel ausgeben möchte, der findet mit dem Roborock S8 einen ähnlich starken Saug- und Wischroboter im Angebot.

Der Marktstart des Roborock S8 Pro Ultra findet am 27. April 2023 zum Preis von 1.499 Euro statt.

Vorteile:

Saugleistung

Wischleistung

Navigation

Qualitätsanmutung

Lautstärke

Wischmopp kann angeboten werden

Einfache App und Einrichtung

Nachteile: