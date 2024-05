1 Jahr gratis Fernsehen? Der Hammer-Deal von waipu.tv macht's möglich!

waipu.tv schenkt euch zum 4K-Streaming-Stick ein ganzes Jahr Perfect Plus und lässt euch so über 260 TV-Sender für umme sehen. Wir verraten, was das Angebot alles beinhaltet und warum Streaming-Fans auf jeden Fall zuschlagen sollten.

Hammer-Deal bei waipu.tv: Streaming-Paket gratis zum TV-Stick abgreifen

Wenn ihr durch den Wegfall des Nebenkostenprivilegs noch auf der Suche nach einem neuen TV-Anbieter seid, solltet ihr euch den aktuellen waipu.tv-Deal nicht entgehen lassen: Bei Buchung des 4K-Streaming-Sticks für einmalig nur 59,99 Euro erhaltet ihr noch bis zum 14.07.2024 (23:59 Uhr) ein Jahr lang das „Perfect Plus“-Paket gratis obendrauf (Angebot ansehen). Dieses beinhaltet 261 TV-Sender, davon 246 in HD-Qualität, und 67 Pay-TV-Sender, die normalerweise mit 12,99 Euro monatlich zu Buche schlagen. In unseren Augen ein absoluter Top-Deal.

Beachtet, dass noch 4,99 Euro Versandkosten für den Stick dazukommen. Nach dem 12. Monat verlängert sich das Perfect-Plus-Paket um jeweils einen weiteren Monat, sofern nicht gekündigt wird und kostet dann die regulären 12,99 Euro. Allerdings ist das Paket nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten monatlich kündbar.

Aus diesen Gründen überzeugt das waipu.tv Streaming-Angebot

Das aktuelle Angebot von waipu.tv ist in Anbetracht des bevorstehenden Wegfalls des Nebenkostenprivilegs besonders attraktiv. Zum Preis von nur etwa 60 Euro jährlich erhaltet ihr ein Komplettpaket, das neben zahlreichen HD-TV-Sendern auch über 30.000 Filme und Serien der hauseigenen „waiputhek“ beinhaltet. Zusätzlich ist ein 4K-Streaming-Stick im Paket enthalten, und ihr profitiert von einer praktischen Aufnahme-Funktion.

Der 4K-Stick von waipu.tv hat dabei sogar einen entscheidenden Vorteil im Vergleich zum Amazon Fire TV Stick 4K: Die Fernbedienung besitzt Zehnertasten und Direktwahltasten für das Fernsehprogramm, Netflix und YouTube. Wer also lieber klassisch durchs Programm zappt, statt per Sprache zu steuern, ist mit dem waipu.tv-Stick besser bedient. Sprachbefehle gehen ebenfalls, allerdings nicht mit Alexa, sondern dem Google Assistant.

Welche Sender in den einzelnen waipu.tv-Paketen enthalten sind, könnt ihr hier nachlesen:

Was ist waipu.tv eigentlich?

Bei waipu.tv handelt es sich um einen TV-Streaminganbieter, bei dem ihr auch ohne Kabelanschluss bis zu 261 Sender – davon 246 in HD-Qualität – auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig streamen könnt. Egal ob auf dem Tablet, Smartphone oder Fernseher – die waipu.tv-App ist auf nahezu allen Devices verfügbar. Die Preise für das Streaming-Abo variieren zwischen 5,99 Euro und 44,99 Euro pro Monat – je nach gewünschtem Paket.

Dank waipu.tv könnt ihr jederzeit und überall streamen, in folgendem Video seht ihr, wie das geht:

waipu.tv Werbespot – Fernsehen wie noch nie

