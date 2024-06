Bring me the Horizon auf Tour 2024: Alle Konzert- und Festivaltermine

Bring me the Horizon ist auch 2024 unterwegs und spielt diverse Konzerte und Festivals in Europa. Wie und wann ihr die Band in Deutschland seht, verraten wir euch hier.

Bring me the Horizon ist wie viele andere Bands im Sommer mit der Festival-Saison beschäftigt. Bis Ende August sind sie in Europa und Asien auf diversen Festivals unterwegs, bevor sie den Herbst über eine Pause einlegen. Ab November tourt die Band dann für einige Konzerte in Südamerika.

Sobald es Pläne für weitere Konzerte im Jahr 2025 gibt, updaten wir den Artikel für euch.

Bring me the Horizon auf dem Hurricane-Festival

Ihr einziges Deutschlandkonzert spielt Bring me the Horizon auf dem Hurricane-Festival. Das gesamte Festival geht vom 21. bis 23. Juni 2024. Am letzten Tag, also Sonntag, den 23. Juni, spielt die Band ihr Set um 22:30 und bringt das Festival somit zu seinem Schluss.

Ist euch das Ticket aber zu teuer, ihr wollt einen Gehörschaden vermeiden oder ihr schafft es zeitlich nicht mehr zu dem Festival, könnt ihr Gebrauch von einem RTL+-Abo machen. Der Anbieter streamt das Festival das ganze Wochenende über.

Wollt ihr die Konzerte der Forest und River Bühne zu Hause sehen, habt ihr zwei Möglichkeiten:

Kostenloser Stream mit RTL+ : Habt ihr kein Abo abgeschlossen, könnt ihr die Konzerte kostenlos über den Browser eurer Wahl auf RTL+ streamen.

: Habt ihr kein Abo abgeschlossen, könnt ihr die Konzerte kostenlos über den Browser eurer Wahl auf RTL+ streamen. RTL+-App: Wollt ihr das Hurricane-Festival über die hauseigene App des Streaminganbieters sehen, müsst ihr Premium-Kunde sein und ein Abo abschließen.

Die einzelnen Konzerte der zwei Hauptbühnen werden als Episoden auf der Plattform des Streaminganbieters live ausgestrahlt. Wann welches Konzert gestreamt wird, könnt ihr dem Instagram-Post von RTL+ entnehmen:

Auf diesen Festivals spielt Bring me the Horizon 2024

Solltet ihr die Möglichkeit haben zu verreisen, oder ihr befindet euch zufällig in einem der folgenden Länder, könnt ihr unter Umständen noch Karten für diese Konzerte ergattern:

Weitere Termine innerhalb und außerhalb Europas findet ihr auf der offiziellen Website der Band.

