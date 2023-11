Für 7,99 Euro: Aldi verkauft einen Helfer, der Zuhause und auf Reisen unverzichtbar ist

Kurz vor dem wichtigen Date der Schreck: Fussel! Überall auf dem Lieblings-Pulli sind Fussel. Genau dafür bietet Aldi in Kürze den passenden Alltagshelfer für 7,99 Euro an. Der ist handlich, passt in jede Tasche und kommt von einem bekannten Markenhersteller.

Wer den Namen Philips hört, denkt sofort an Ambilight-Fernseher, Senseo-Kaffeemaschinen oder Hue-Lampen. Der niederländische Hersteller hat aber auch eine ganze Reihe von Haushaltsgeräten im Angebot. Ein besonders nützliches bietet Aldi Süd ab dem 24. November 2023 an: den GCO26/00.

Aldi Süd verkauft Fusselrasierer von Philips für 7,99 Euro

Bei Aldi Süd wird ein Fusselrasierer von Philips verkauft. (Bildquelle: Aldi Süd)

Hinter der kryptischen Bezeichnung verbirgt sich ein Fusselrasierer. Der macht genau das, was er sagt: Mit bis zu 8.800 Klingenumdrehungen pro Minute entfernt der GCO26/00 Fusseln von Kleidungsstücken jeglicher Art. Ein herausnehmbarer Fusselbehälter erleichtert die Reinigung.

Angetrieben wird der Philips-Fusselrasierer von zwei AA-Batterien, die bereits im Lieferumfang enthalten sind. Auf das Gerät selbst gibt es zwei Jahre Garantie.

Im Rahmen seiner Black-Friday-Angebote verkauft Aldi Süd den Philips GCO26/00 für 7,99 Euro – und damit 46 Prozent günstiger als die UVP.

Der Aldi-Preis ist attraktiv: Auf Amazon schlägt der Fusselrasierer aktuell mit rund 13 Euro zu Buche. Dafür kann man sich bei Aldi fast schon zwei Stück kaufen.

Philips Domestic Appliances GC026/80 Fusselentferner für alle Kleidungsstücke, Schwarz/Gold

Vorteil bei Amazon: Man spart sich den Weg in die Filiale. Im gemeinsamen Onlineshop von Aldi Nord und Aldi Süd ist der Philips GCO26/00 nicht erhältlich.

Exzellente Bewertungen bei Amazon

Bei Amazon schneidet der Philips-Fusselrasierer hervorragend ab. Kunden loben unter anderem Effektivität und Benutzerfreundlichkeit. „Dieses kleine Gerät hat meine Kleidung wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen und ist mittlerweile unverzichtbar in meiner Haushaltsroutine“, schreibt zum Beispiel ein Käufer. Durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen bei über 110.000 Bewertungen sprechen eine klare Spare.