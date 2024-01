Viele Smartphones dabei: Samsung arbeitet an riesigem Software-Update

Samsung wird mit den Galaxy-S24-Smartphones auch One UI 6.1 als neue Oberfläche für Android 14 einführen. Mit dieser neuen Software werden nicht nur die KI-Funktionen der „Galaxy AI“ umgesetzt, sondern auch viele Verbesserungen bei der Performance erwartet. Samsung hat bereits damit begonnen, die neue Oberfläche für andere Smartphones anzupassen. Erste Firmware-Versionen verraten, welche Modelle zuerst versorgt werden.

Samsung arbeitet an One UI 6.1 für weitere Smartphones

Auf den Galaxy-S24-Smartphones wird One UI 6.1 direkt vorinstalliert sein. Wenn ihr euch also eines der neuen Handys kauft, dann bekommt ihr schon die neueste Software-Version mit allen KI-Spielereien und Optimierungen bei der Performance. Für viele von euch dürfte das Update auf One UI 6.1 interessanter sein, wenn ihr schon ein Smartphone von Samsung besitzt. Und da gibt es gute Nachrichten, denn erste Test-Firmwares in der neuen Version sind laut SamMobile schon auf den Servern des Herstellers aufgetaucht. Folgende Modelle sind gesetzt:

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Galaxy A54

Galaxy A34

Für diese Smartphones hat Samsung intern schon eine erste Test-Firmware bereitgestellt. Das heißt aber nicht, dass nur diese Modelle ein Update auf One UI 6.1 erhalten. Besonders wenn Handys wie das Galaxy S23 oder Galaxy S22 fehlen. Für alle neueren Handys wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit das große Software-Update ebenfalls geben. Eine der wichtigsten Verbesserungen dürfte die Performance sein. Da soll Samsung im Vergleich zu One UI 6.0 ordentlich zugelegt haben.

Update auf One UI 6.1 könnte länger dauern

Samsung hat zwar schon mit den Arbeiten an dem nächsten großen Software-Update für viele Smartphones begonnen, doch der Rollout könnte länger dauern als beim Update auf One UI 6.0. Laut der Quelle soll das in erster Linie an den vielen KI-Funktionen der „Galaxy AI“ liegen. Ob das gleichzeitig bedeutet, dass die KI-Funktionen auch auf die älteren Smartphones kommen, ist damit aber nicht gesagt. Wir behalten die Entwicklung von One UI 6.1 für euch im Auge.

