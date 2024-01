Samsung hat es geschafft: Nächstes Software-Update beseitigt großen Nachteil

Samsung wird in wenigen Tagen mit dem Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra nicht nur drei neue Top-Smartphones vorstellen, sondern mit One UI 6.1 eine neue Version der vorinstallierten Android-Oberfläche. Dort sollen nicht nur erstmals KI-Funktionen der „Galaxy AI“ zum Einsatz kommen, sondern grundsätzliche Verbesserungen umgesetzt werden. Diese könnten ältere Smartphones beflügeln. Das zumindest verspricht ein Video.

One UI 6.1 macht Samsung-Handys schneller

Samsung-Handys haben seit Jahren ein Problem. Sie laufen einfach nicht flüssig. Zumindest nicht so flüssig wie viele Smartphones der Konkurrenz und insbesondere iPhones von Apple. Verantwortlich dafür sind die Animationen in One UI, die zwar schick aussehen, das Smartphone optisch aber langsamer machen. Es gibt zwar Tricks, mit denen ihr euer Samsung-Handy durch das Ausschalten der Animationen schneller machen könnt, doch das bringt in einigen Apps auch Probleme mit sich. One UI 6.1 soll endlich die Lösung sein.

Laut @UniverseIce soll Samsung in der neuen Software gleich mehrere Verbesserungen vorgenommen haben, damit die Smartphones wirklich flüssig laufen. Demnach wurden die Animationen optimiert, der Unschärfeeffekt für den Hintergrund wurde entfernt und die Skalierung der Hintergrundanimation wurde deutlich überarbeitet. Samsung hat sich also wirklich hingesetzt und daran gearbeitet, dass die Smartphones flüssiger laufen. Wie flüssig, könnt ihr euch im nachfolgenden Video anschauen:

Das Ergebnis sieht wirklich beeindruckend aus. One UI 6.1 wird mit den Galaxy-S24-Smartphones eingeführt und demnach dürfte der positive Effekt bei der sichtbaren Leistungsverbesserung auch dort zuerst wahrnehmbar sein. Klar ist aber auch, dass Samsung die neue Oberfläche für ältere Smartphones veröffentlichen wird und diese, wie im obigen Video das Galaxy S23 Ultra, schneller laufen sollten. Zumindest die Grundlage ist laut der Quelle gemacht.

So könnt ihr euer Samsung-Handy jetzt schon schneller machen:

Samsung-Event steht an

Samsung wird die Galaxy-S24-Smartphones, „Galaxy AI“ und One UI 6.1 offiziell am 17. Januar 2024 vorstellen. Spätestens dann wird sich in den ersten Videos zeigen, wie gut die Optimierungen auf den neuen Smartphones aussehen. Die Erwartungen sind in jedem Fall sehr hoch.

