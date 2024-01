Bei Amazon keine 17 Euro: Quadratisch, praktisch und gut für jeden iPhone-Nutzer

Ein kabelloses Ladepad ist schon praktisch. Ein kabelloses Ladepad, was zusätzlich noch die AirPods und die Apple Watch lädt und so kompakt wie eine Tafel Schokolade daherkommt ist sogar genial und muss gar nicht teuer sein. Bei Amazon gibt es so etwas derzeit im Angebot für unter 17 Euro.

Seit der Einführung im Jahr 2020 hat sich MagSafe beim iPhone etabliert. Das iPhone 12 und alle nachfolgenden Generationen des Apple-Handys können nicht nur wie zuvor kabellos geladen werden, dank eingebauter Magnete werden kompatible Ladepads auch immer haargenau fixiert und ausgerichtet.

Nur 16,99 Euro bei Amazon: 3-in-1-Ladepad mit MagSafe für iPhone, AirPods und Apple Watch

Mittlerweile muss man hierfür auch nicht mehr die originalen Ladepads von Apple kaufen. Zahlreiche Alternativen gibt es zu entdecken. Darunter fällt auch das CAVN 3-in-1-Ladepad. Optisch und funktional erinnert es an den MagSafe Duo Charger, den Apple selbst zwischen September 2020 und September 2023 im Angebot hatte.

CAVN MagSafe 3-in-1-Ladepad Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.01.2024 15:09 Uhr

Kurz umschrieben ein Ladepad, welches für die Reise zusammengeklappt werden kann und neben einem iPhone auch eine Apple Watch mit Strom versorgen kann. Apple wollte dafür weit über 140 Euro haben. Wesentlich günstiger ist das CAVN 3-in-1-Ladepad. Kostet normalerweise knapp 20 Euro und ist gegenwärtig für nur 16,99 Euro zu haben (bei Amazon ansehen).

Im Gegensatz zum Apple-Original besitzt dieses aber noch eine dritte Ladefläche für die AirPods und wird zudem mit einem passenden Netzteil (18 Watt) geliefert. Auch haben Kundinnen und Kunden die Wahl zwischen einem weißen oder einem schwarzen Modell.

Im Video seht ihr die verschiedenen Verwendungszwecke:

CAVN Magnetisches 3 in 1 Ladepad

Zur weiteren Einordnung: Selbst für vergleichbare Geräte von anderen Herstellern müsst ihr gut und gerne 40 Euro und mehr bei Amazon ausgeben.

Wie zufrieden sind die Kunden?

Ganz ehrlich, bei einem Preis von 16,99 Euro könnt ihr nicht allzu viel falsch machen. Die bisherigen Amazon-Kunden vergeben momentan 4,2 von 5 Sternen ihm Durchschnitt. Das multifunktionale Ladepad scheint also weitestgehend zu funktionieren und ist nicht gleich Elektromüll.

Eigentlich kann so ein Teil ein jeder iPhone-Nutzer gut gebrauchen, der viel und gerne auf Reisen ist. Dank des faltbaren Designs passt das Ladegerät in jede Tasche und entpuppt sich dann im Hotel auf dem Nachttisch als nützliche Tankstation fürs eigene Repertoire an Apple-Geräten.

Wirklich wahr, keine 17 Euro müsst ihr dafür gegenwärtig investieren. Wir wissen aber leider nicht, wie lange der beworbene Preis gilt. Schon in wenigen Tagen könnte der schon nicht mehr aktuell sein. Insofern nicht allzu lange mit einer Entscheidung zögern (bei Amazon ansehen).

