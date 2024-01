Spar-Hammer bei MediaMarkt: Starkes Motorola-Handy + Allnet-Flat für 12,99 Euro im Monat

Ob Apple oder Samsung: Oft bezahlt man mehr für das Image als für die Leistung. Dass es auch anders geht, zeigt MediaMarkt. Der Elektronikhändler verkauft ein starkes Motorola-Handy, das mit Allnet- und SMS-Flat nur 12,99 Euro im Monat kostet. Technisch muss sich das Motorola Edge 40 Neo nicht vor einem aktuellen iPhone oder Galaxy verstecken.

MediaMarkt verkauft Motorola Edge 40 Neo mit Tarif für 12,99 Euro im Monat

Das Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen: Beim aktuellen Tarif-Deal hat sich MediaMarkt wohl vom bekannten Slogan inspirieren lassen. Der Elektronikhändler verkauft das Motorola Edge 40 Neo mit Vertrag für 12,99 Euro monatlich (jetzt bei MediaMarkt ansehen). Folgende Leistungen beinhaltet der Tarif:

12,99 Euro monatlicher Grundpreis

monatlicher Grundpreis o2-Netz

Allnet- und SMS-Flat

13 GB Datenvolumen (LTE)

1 Euro Zuzahlung fürs Handy

fürs Handy 30 Euro Wechselbonus

Versandkosten 4,95 Euro

Einschätzung zum Tarif: Daumen hoch. Für Normal- und Wenig-Nutzer sind die 13 GB Datenvolumen mehr als genug. Heruntergebrochen auf den Monat zahlt man rund 43 Cent am Tag für eine Allnet- und SMS-Flat. Günstiger geht es kaum.

Das Motorola Edge 40 Neo im Video:

Motorola Edge 40 Neo vorgestellt

Starkes Motorola-Handy mit viel Speicher und Akku

Das Motorola-Handy bietet eine richtig starke Ausstattung, die kaum Wünsche übrig lässt. Zu den Highlights gehören:

6,5-Zoll-Display (AMOLED, 144 Hz, 2.400 x 1.800 Pixel)

Achtkern-Prozessor mit max. 2,5 GHz (MediaTek Dimensity 7030)

12 GB Arbeitsspeicher

256 GB Datenspeicher

Dual-Kamera (50 MP + 13 MP)

Frontkamera (32 MP)

5.000-mAh-Akku (Schnellladen mit 68 Watt)

Android 13

Staub- und Wasserschutz (IP68)

Einschätzung zum Handy: Daumen hoch. Das Motorola Edge 40 Neo bietet erstklassige Technik verpackt in einem schicken Äußeren. Vor allem der großzügig bemessene Speicher und der XXL-Akku stechen hervor. Der starke Achtkern-Prozessor dürfte in Kombination mit der 144-Hz-Bildrate für eine exzellente Alltagsperformance sorgen. Einzig das Fehlen von drahtlosem Laden (Wireless Charging) könnte man kritisieren, dafür lässt sich der Akku mit 68 Watt in Windeseile wieder mit Saft versorgen.

