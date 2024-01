Samsung-Handys: Neue Funktionen könnten bald Geld kosten

Samsung will mit dem Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra die „Galaxy AI“ einführen und die neue Generation zu echten KI-Smartphones machen. Zu Beginn sollen die KI-Features auch einfach so von den unterstützten Handys genutzt werden können. Das könnte sich mit der Zeit aber ändern, wie eine zuverlässige Quelle behauptet.

Samsung könnte für KI-Funktionen Geld verlangen

Bei Google sind die KI-Funktionen der Pixel-Smartphones kostenlos enthalten. Sie können von euch auf den unterstützten Geräten ohne zusätzliche Gebühr genutzt werden. Bei Samsung könnte es zukünftig anders aussehen. Mit den Galaxy-S24-Smartphones wird die „Galaxy AI“ eingeführt, die einige spannende Features auf den Endgeräten ermöglicht.

Dazu soll beispielsweise eine Übersetzung in Echtzeit beim Telefonieren in andere Sprachen gehören. Es soll aber noch viele weitere Funktionen geben, beispielsweise bei der Fotografie. Zumindest bis einschließlich 2025 sollen die KI-Features auf unterstützten Geräten kostenlos genutzt werden können (Quelle: AndroidHeadlines). Was danach passiert, bleibt offen.

Schon vor einigen Monaten ist das Gerücht aufgetaucht, dass Samsung zumindest Teile seiner neuen KI-Features irgendwann kostenpflichtig macht. Immerhin verschlingen solche Funktionen auf Dauer viel Geld. Auch für ChatGPT müsst ihr teilweise bezahlen. Auszuschließen wäre eine zukünftige Abo-Gebühr von Samsung für gewisse Funktionen, die viel Rechenleistung benötigen, also nicht. Wie hoch die Gebühren ausfallen und ob es wirklich dazu kommt, bleibt abzuwarten. Dazu gibt es bisher keine Details. Nur den einen Satz, dass es zumindest bis einschließlich 2025 kostenlos bleibt.

Im Video könnt ihr euch anschauen, welche KI-Funktionen die Pixel-8-Smartphones bieten:

Samsung mit verbesserter Update-Politik

Von der gleichen Quelle kam auch die Information, dass Samsung die Update-Politik mit den Galaxy-S24-Smartphones verbessern soll. Zukünftig soll es sieben Jahre neue Android-Versionen, Features-Updates und Sicherheitsupdates geben. Genau die gleiche Update-Garantie gibt Google seit den Pixel-8-Handys. Am 17. Januar 2024 findet die offizielle Präsentation statt. Spätestens dann erfahrt ihr, ob sich alle diese Gerüchte bestätigen.

