Samsung rüstet Galaxy S24 massiv auf: 10 neue Software-Features durchgesickert

Künstliche Intelligenz spielt in unserem Leben eine immer wichtigere Rolle. Google hat es mit den Pixel-Handys vorgemacht und jetzt will auch Samsung viele KI-Features in seine kommenden Galaxy-S24-Smartphones integrieren. Einige davon wurden jetzt schon geleakt.

Samsung Electronics Facts

Samsung führt mit Galaxy S24 neue KI-Features ein

Es ist schon länger bekannt, dass die neuen Galaxy-S24-Smartphones mit viel Künstlicher Intelligenz ausgestattet sein sollen. Jetzt sind von einer Quelle auch konkrete Funktionen und Verbesserungen durchgesickert, die damit umgesetzt werden sollen. Insgesamt handelt es sich um zehn von vielen mehr Neuerungen, die Samsung teilweise mit KI realisieren möchte:

KI-generierte Hintergrundbilder, die ein einzigartiges Design erzeugen sollen. Das Wetter und andere Dinge wirken sich auf das Design des Sperrbildschirms aus, um das Design und die Stimmung daran zu orientieren. Deutlich mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Fotos durch KI. Die KI soll unübersichtliche Notizen sinnvoll zusammenfassen und organisieren können. Echtzeit-Übersetzung während eines Telefonats. Ihr könnt in eurer Sprache sprechen und die Person auf der anderen Seite hört das von euch gesagte in einer anderen Sprache. Wenn Zeichnungen oder das Design von Stickern abgeschlossen sind, können diese durch eine neue Funktion trotzdem noch verändert werden. So muss man nicht immer von vorne beginnen. Bei Sprach- und Videoanrufen werden laute Umgebungsgeräusche rausgefiltert, sodass ein besserer Ton von den Gesprächspartnern übertragen werden kann. Inhalte von einem Foto können ausgeschnitten und ganz einfach in ein anderes Foto eingesetzt werden. Verbesserter Akku-Schutz mit neuen Eigenschaften. Neue Animationen hinzugefügt, damit die Smartphones schneller arbeiten.

Das sollen nur einige von noch viel mehr neuen Funktionen sein, die Samsung zuerst mit den Galaxy-S24-Smartphones und One UI 6.1 einführen möchte (Quelle: @BennettBuhner). Einige der Features dürften mit der Zeit sicher auch auf älteren Smartphones landen.

Das hat Samsung gerade erst mit Android 14 und One UI 6.0 eingeführt:

Neue Features fürs Galaxy: Das musst du zu One UI 6.0 wissen Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy S24: Präsentation steht vor der Tür

Bereits Mitte Januar 2024 soll Samsung laut den letzten Gerüchten die neuen Galaxy-S24-Smartphones offiziell vorstellen. Spätestens dann wird sich zeigen, welche neuen Funktionen wirklich umgesetzt werden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.