Samsung überrascht: Günstiges Android-Tablet erhält doch riesiges Software-Update

Eigentlich stand das günstige Android-Tablet Galaxy Tab A7 Lite laut den letzten Informationen bei Samsung auf der Abschussliste. Umso erfreulicher ist es, dass das südkoreanische Unternehmen das Gerät nicht aufgibt und ihm mit dem großen Software-Update auf Android 14 und One UI 6.0 neues Leben einhaucht.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite erhält Android 14

Samsung hat das Galaxy Tab A7 Lite 2020 auf den Markt gebracht und bereits zwei große Software-Updates auf Android 12 und Android 13 veröffentlicht. Eigentlich wurde nicht damit gerechnet, dass das günstige Tablet noch ein Update auf Android 14 erhält. Doch das Unternehmen hat jetzt überraschend damit begonnen, das große Software-Update zu verteilen (Quelle: SamMobile). Zumindest in Südkorea erhalten erste Besitzerinnen und Besitzer des Tablets die neueste Android-Version und One UI 6.0 als Oberfläche.

Das Update auf Android 14 und One UI 6.0 für das Galaxy Tab A7 Lite ist über 1,5 GB groß und benötigt relativ viel Zeit zur Installation. Die Quelle geht davon aus, dass die neue Software zwar zunächst in Südkorea verteilt wird, mit der Zeit aber auch in anderen Ländern landet. Sollte euch das große Update also in den kommenden Wochen angeboten werden, dann solltet ihr euer Tablet voll aufladen und euch Zeit nehmen. Es handelt sich um ein Einsteiger-Gerät, das nicht so viel Leistung besitzt und schon über drei Jahre auf dem Buckel hat. Zur Sicherheit solltet ihr zudem eure persönlichen Daten sichern, auch wenn diese bei der Aktualisierung nicht gelöscht werden.

Im Video könnt ihr euch anschauen, was sich mit Android 14 und One UI 6.0 ändert:

Letztes Android-Update für dieses Tablet

Das Samsung Galaxy Tab A7 Lite dürfte nach dem Upgrade auf Android 14 und One UI 6.0 kein weiteres großes Software-Update mehr erhalten. Monatliche Sicherheitsupdates könnten hingegen noch unregelmäßig erscheinen. Für alle, die das Android-Tablet besitzen, ist das in jedem Fall eine schöne Überraschung und eine große Aufwertung des Geräts.

