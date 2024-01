Huawei hat Großes vor: China-Hersteller legt jetzt erst richtig los

Huawei hat mit dem Mate 60 Pro gezeigt, zu was das chinesische Unternehmen trotz des US-Banns fähig ist. Doch das war erst der Anfang, wie eine zuverlässige Quelle verraten hat. Huawei möchte gleich mit mehreren Smartphones und einer komplett neuen Entwicklung 2024 so richtig durchstarten.

Huawei plant echtes Produktfeuerwerk

Das Mate 60 Pro war erst der Anfang. Das Smartphone kam nach vielen Jahren wieder mit Kirin-Prozessor und chinesischem 5G-Modem auf den Markt. 2024 soll Huawei laut neuesten Informationen erst so richtig loslegen. Zunächst mit einem P70 Pro, das den Fokus wie bei den Vorgängern stark auf Fotografie setzen soll. Laut der Quelle ist das Smartphone gut gelungen. Weitere Details werden aber nicht verraten.

Erst im Herbst 2024 soll es aber so richtig losgehen. Dann soll Huawei mit dem Mate 70 Pro direkt einen neuen Kirin-Chip einführen. Gut möglich, dass dieser dann schon im Fünf-Nanometer-Verfahren gefertigt ist und damit nicht nur schneller, sondern effizienter als der aktuelle Kirin-Chip in 7-nm-Fertigung. Bei diesem Smartphone soll der Entwicklungssprung wieder sehr deutlich ausfallen.

Huawei soll zudem an einem komplett neuen Produkt arbeiten. Das chinesische Unternehmen will wohl einen PC vorstellen, der nicht mit Windows läuft, sondern mit HarmonyOS. Nachdem das eigene Betriebssystem schon für Smartphones, Tablets, Smartwatches und andere Geräte angepasst wurde, sollen nun auch Computer folgen. Auch das soll wieder ein Schritt zur Unabhängigkeit von US-Software werden. Gleichzeitig könnte Huawei damit sein Ökosystem weiter stärken und noch besser zusammenbringen. Apple dürfte das Vorbild sein (Quelle: HuaweiCentral).

Dieses Smartphone war für Huawei der Befreiungsschlag:

Teaser zum Huawei Mate 60 Pro

Kommen die neuen Huawei-Produkte nach Deutschland?

Huawei fokussiert sich mit seinen Smartphones aktuell voll auf den chinesischen Markt und feiert dort große Erfolge. Das Interesse ist sogar so hoch, dass Apple die Preise seiner iPhones für kurze Zeit senken muss, um nicht komplett abgehängt zu werden. Das P70 Pro und Mate 70 Pro dürften also wohl nicht den Weg nach Europa und somit Deutschland finden. Beim PC könnte es anders aussehen. Laptops bietet Huawei hierzulande noch an. Da wird es wirklich spannend sein zu sehen, ob sich Huawei mit HarmonyOS für PCs nach Europa traut.

