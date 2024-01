Huawei zwingt Apple in die Knie: iPhone-Hersteller reagiert unerwartet

Für Huawei läuft es auf dem Smartphone-Markt wieder richtig gut, nachdem das chinesische Unternehmen den eigenen Kirin-Prozessor und ein 5G-Modem wieder verbauen kann. Es läuft für Huawei sogar so gut, dass Apple in China ein echtes Problem bekommt und einen unerwarteten Schritt macht.

Apple muss wegen Huawei die iPhone-Preise senken

Huawei hat in den letzten Monaten mit dem Mate 60 Pro große Erfolge gefeiert. Das Interesse an den neuen Smartphones ohne Einschränkungen ist im Heimatland sehr groß. Es entstehen sogar Wartezeiten von mehreren Monaten, weil Huawei den Bedarf nicht decken kann. Das sorgt bei der Konkurrenz für Probleme – in erster Linie bei Apple. Seitdem es für Huawei wieder besser läuft, sinkt der Marktanteil von Apple stetig. Um dem zumindest etwas entgegenzuwirken, hat Apple einen iPhone-Rabatt von 500 Yuan angekündigt. Vom 18. Januar bis zum 21. Januar 2024 werden die iPhone-15-Modelle offiziell reduziert angeboten (Quelle: Yahoo).

Experten glauben, dass sich Apple dadurch einen kleinen Schub in den Verkaufszahlen erhofft. In Europa gibt es solche direkten Rabatte für neue iPhone-Generationen von Apple nicht. Wenn Aktionen durchgeführt werden, dann wird nie der Originalpreis gesenkt, sondern ihr bekommt meist ein Geschenk kostenlos dazu. Beispielsweise AirPods oder Guthaben. Dass Apple in China nun für drei Tage offiziell die Preise der iPhone-15-Modelle um etwa 65 Euro senkt, zeigt sehr deutlich, dass Huawei zurück ist. Eine dauerhafte Preissenkung setzt Apple in China aber nicht um. Es handelt sich offiziell nur um eine Aktion zum Neujahr.

Apple ist der größte Smartphone-Hersteller 2023

Auch wenn Apple in China Marktanteile an Huawei verliert, muss sich der iPhone-Hersteller global keine großen Sorgen machen. Wie kürzlich bekannt wurde, ist Apple 2023 der größte Smartphone-Hersteller der Welt geworden und hat Samsung damit auf den zweiten Platz vertrieben. Für Apple läuft es insgesamt also hervorragend. Trotzdem muss das Unternehmen zumindest versuchen, auch in China relevant zu bleiben. Immerhin handelt es sich aktuell um den größten Smartphone-Markt der Welt.

