Nicht das Galaxy S24: Das ist Samsungs geheimes Highlight

Samsung plant offenbar, die Galaxy-S24-Reihe früher als erwartet vorzustellen. Bei der Präsentation könnte ein ganz anderes Produkt aber im Mittelpunkt stehen: Das brandneue Wearable namens Galaxy Ring könnte dem Flaggschiff-Handy glatt die Show stehlen.

Samsung Galaxy Ring: Wearable bei Unpacked-Event?

Laut einem bekannten Leaker plant Samsung, die Galaxy-S24-Reihe bereits im Januar nächsten Jahres vorzustellen. Doch das Highlight der Unpacked-Veranstaltung könnte das Wearable Galaxy Ring werden. Der Leaker geht sogar noch einen Schritt weiter und behauptet, dass der Ring der wahre Star der Show sein wird – und nicht die Flaggschiff-Handys (Quelle: Ice universe bei Weibo).

Dass Samsung an einem ganz neuen Wearable arbeitet, hat der Konzern selbst noch nicht bestätigt. Dennoch gibt es Hinweise auf seine Existenz in Patenten und mehreren Markeneintragungen von Samsung. Auch in der Health-App ist der Samsung-Ring bereits indirekt aufgetaucht. Früheren Gerüchten nach befindet sich der smarte Ring in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Angeblich soll Samsung jetzt für die Massenproduktion bereit sein.

Ob Samsung den Galaxy Ring wirklich schon im Januar 2024 verkaufsfertig präsentieren wird, bleibt wie immer abzuwarten. Möglicherweise müssen erst noch medizinische Zulassungen für das Gerät eingeholt werden, bis es tatsächlich verkauft werden darf. Möglich ist auch, dass Samsung während des Galaxy-S24-Events einen ersten Einblick zum Galaxy Ring erlaubt und das Wearable dann erst zu einem späteren Zeitpunkt herausbringt.

Das bietet Samsungs aktuelle Smartwatch-Generation:

Samsung Galaxy Ring als Smartwatch-Ersatz?

Was Samsung im Detail mit seinem smarten Ring vorhat, ist noch nicht bekannt. Vielleicht wird Samsung die ganz neue Produktkategorie als eine Art Ersatz für Smartwatches positionieren. Ohne eigenes Display könnte der Ring über einen längeren Zeitraum als Smartwatches Fitness- und Gesundheitsdaten sammeln. Mehr zur Funktionsweise erfahren wir wahrscheinlich in den kommenden Monaten.

