Samsung Galaxy S23 FE enthüllt: So sieht das Fan-Handy aus

In China sind erste Bilder zum Samsung Galaxy S23 FE aufgetaucht. Das Handy hat dort bereits eine Zertifizierung hinter sich, die neue Details zur Ausstattung bestätigt. Manche Gerüchte haben sich als etwas vorschnell erwiesen.

Fotos zeigen Samsung Galaxy S23 FE vorab

Lange dürfte es jetzt nicht mehr dauern, bis Samsung sein Galaxy S23 FE vorstellt. Bei der chinesischen Zertifizierungsbehörde Tenaa ist das Smartphone bereits aufgetaucht, was auf eine zeitnahe Präsentation hinweist. So sind auch erste Fotos des Fan-Handys an die Öffentlichkeit geraten.

In welchen Farben das Galaxy S23 FE auf den Markt kommen wird, steht zwar noch nicht genau fest, doch immerhin können wir uns jetzt ein Bild von der schwarzen Variante machen. Spätestens jetzt ist auch klar, dass sich Samsung für eine Triple-Kamera auf der Rückseite entschieden hat.

Das erste echte Bild des Samsung Galaxy S23 FE.

Bei der chinesischen Version des Handys kommt ein Snapdragon-Prozessor zum Einsatz. In Europa wiederum dürfte Samsung aber auf den Exynos 2200 setzen. Ihm stehen im Galaxy S23 FE 8 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Der nicht erweiterbare Festspeicher wird je nach Modell 128 oder 256 GB betragen, wie aus der Tenaa-Datenbank zu entnehmen ist.

Das AMOLED-Display des Galaxy S23 FE kommt auf eine Diagonale von 6,4 Zoll und bietet eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hz. Die Auflösung liegt bei 2.340 x 1.080 Pixel (Quelle: Tenaa).

Auf der Rückseite wird eine 50-MP-Hauptkamera zu finden sein, neben einem 12-MP-Ultraweitwinkel. Hinzu kommt noch eine 8-MP-Zoom-Kamera, die Bilder wahrscheinlich um den Faktor drei optisch vergrößern kann.

Beim Akku haben sich die Gerüchte nicht bestätigt. Statt der vermuteten 4.500 mAh läuft es anscheinend auf kleinere 4.370 mAh hinaus. Das verwundert etwas, denn schon das Galaxy S21 FE bot 4.500 mAh.

Im Video: Das halten wir vom Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy S23 FE: Vorstellung im Oktober?

Samsung könnte das neue Fan-Handy vielleicht Anfang Oktober bei seiner Entwickler-Konferenz präsentieren. Im vierten Quartal wird darüber hinaus noch mit weiteren Galaxy-Geräten zu rechnen sein, wie dem Tablet Galaxy Tab S9 FE, den Earbuds Galaxy Buds 3 und dem Bluetooth-Tracker Galaxy SmartTag 2.