Ein Galaxy S22 FE gab es nicht, doch Samsung arbeitet an einem Galaxy S23 FE. Darauf weist eine Zertifizierung des Akkus hin, die gerade durchlaufen wurde. Lange dürfte es jetzt nicht mehr dauern, bis das Handy der beliebten Reihe auf den Markt kommt.

Samsung Galaxy S23 FE durchläuft Zertifizierung

Für Fans der FE-Edition von Samsungs Flaggschiff-Reihe gab es im letzten Jahr eine Enttäuschung. Mit einem Galaxy S22 FE hat der Konzern nicht geplant, das Handy kam entsprechend nicht auf den Markt. Wie sich aber spätestens jetzt herausstellt, wird es ein Galaxy S23 FE geben. Samsung hat das Handy zwar noch nicht offiziell bestätigt, doch es hat bereits eine Akku-Zertifizierung durchlaufen (Quelle: GalaxyClub).

Echte Spezifikationen des Smartphones sind noch nicht an die Öffentlichkeit geraten. Gerüchten nach soll der Akku des Galaxy S23 FE auf eine Kapazität von 4.500 mAh kommen und sich mit bis zu 25 Watt kabelgebunden aufladen. Im Vergleich zum Galaxy S21 FE würde sich also in diesem Bereich keine Verbesserung ergeben.

Anders sieht es wohl beim Display aus. Hier soll Samsung auf einen OLED-Bildschirm setzen, der auf eine Bildwiederholrate von 120 Hertz kommt. Über welche Display-Diagonale das Handy verfügen wird, ist hingegen noch nicht bekannt.

Beim Prozessor dürfte sich Samsung für einen Exynos 2200 entscheiden. Mit einer Snapdragon-Variante für bestimmte Regionen soll nicht zu rechnen sein. Dem Prozessor könnten je nach Modell 6 oder 8 GB Arbeitsspeicher sowie 128 oder 256 GB nicht erweiterbarer Festspeicher zur Seite stehen. Die Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung soll Fotos mit 50 MP ermöglichen.

Samsung Galaxy S23 FE: Vorstellung im Juli?

Da sich Samsung noch nicht zum Handy positioniert hat, kann über den Vorstellungstermin nur spekuliert werden. Es ist dabei gut möglich, dass das Galaxy S23 FE Ende Juli beim Unpacked-Event gezeigt wird. Vielleicht kommt es noch vor den Falt-Handys Galaxy Z Fold 5 und Flip 5 auf den Markt.