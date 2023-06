Samsung steht vor einem großen Problem. Der südkoreanische Smartphone-Gigant könnte mit Problemen konfrontiert sein, die so nicht erwartet wurden. Der Ausblick auf das Smartphone-Jahr 2023 soll deutlich schlechter ausfallen, als vorausgeplant war. So schlecht, dass sogar das Jahr 2022 nicht mehr übertroffen werden kann.

Samsung Electronics Facts

Samsung blickt auf ein schweres Smartphone-Jahr 2023

Samsung ist aktuell noch der größte Smartphone-Hersteller der Welt, wobei Apple Samsung schon einmal überholt hatte und dem südkoreanischen Unternehmen weiter auf den Fersen bleibt. Der Ausblick auf das Smartphone-Jahr 2023 sieht aber überhaupt nicht gut aus, wenn es nach den aktuellen Recherchen von Sisajournal geht. Die schwachen Smartphone-Verkaufszahlen sollen sich über das ganze Jahr hinwegziehen.

Demnach wird Samsung laut aktuellen Hochrechnungen eine echte Absatzkrise erleiden. Laut Informationen aus Zuliefererkreisen soll Samsung im Jahre 2023 noch 230 bis 240 Millionen Smartphones absetzen können. Eigentlich hatte sich der Smartphone-Riese vorgenommen, 270 Millionen Smartphones zu verkaufen. Die kommenden Quartale sollen dabei schwächer als erwartet ausfallen. Zwar hatte die Galaxy-S23-Serie einen kleinen Aufschwung gebracht, doch dieser ist wieder verflogen.

Laut den Quellen soll besonders der Einsteiger- und Mittelklasse-Sektor für den hohen Verlust verantwortlich sein. Smartphones der A-Klasse wurden wohl nicht so gut angenommen. Können wir nachvollziehen, denn besonders das beliebte Galaxy A54 (Test) wurde von Samsung so hoch im Preis angesetzt, dass sich der Kauf erst viel später lohnt, wenn der Preis deutlich sinkt. Das sehen wohl nicht nur wir so, sondern auch ihr als Kundinnen und Kunden.

Wenn ihr ein Samsung-Handy habt, solltet ihr diese Einstellungen vornehmen:

Neue Samsung-Smartphones kommen bald

Vermutlich auch deswegen hat Samsung die Vorstellung neuer Smartphones vorgezogen. Bereits Ende Juli 2023 soll das nächste Unpacked-Event stattfinden, auf dem neue Falt-Handys erwartet werden. Besonders das Galaxy Z Flip 5 soll ein großes Upgrade erhalten und deutlich interessanter werden. Das könnte die Verkaufszahlen von Samsung-Smartphones wieder etwas ankurbeln. Wir behalten die Entwicklung für euch im Blick.