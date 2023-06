Viele Smartphone-Hersteller haben aktuell starke Probleme, die Absatzzahlen auf einem hohen Niveau zu halten. Das liegt in erster Linie daran, dass viele Menschen in der aktuellen Zeit keine neuen Handys kaufen, sondern bei ihrem alten Modell bleiben. Die ehemalige Huawei-Tochter Honor hat ihre Verkaufszahlen trotz der Krisenzeit massiv gesteigert.

Honor-Smartphones werden immer beliebter

Ende 2020 wurde Honor von Huawei getrennt. Seitdem läuft es für Honor erheblich besser, denn die US-Sanktionen gelten für die ehemalige Tochter-Firma von Huawei nicht. Entsprechend kann Honor auf 5G-Technologie und Software zugreifen, die es für Huawei nicht gibt. Gleichzeitig hat Honor aber auch sehr starke neue Smartphones vorgestellt und das macht sich bezahlt. Laut den aktuellen Zahlen von Counterpoint konnte Honor massiv zulegen.

So konnte Honor seinen Smartphone-Absatz im 1. Quartal 2023 im Vergleich zum 1. Quartal 2022 in Europa um 400 Prozent erhöhen. Im Mittleren Osten ging es um 500 Prozent hoch, in Lateinamerika sogar um 700 Prozent.

Nun nennt Counterpoint keine konkreten Zahlen. Diese dürften sehr niedrig gelegen haben, denn durch den US-Bann waren die Verkaufszahlen vorher eingebrochen. Erst nach dem Verkauf durch Huawei konnte Honor wieder zulegen. Die Zahlen sind bei einem schrumpfenden Smartphone-Markt aber trotzdem beeindruckend.

Honor-Smartphones der Mittelklasse überzeugen. (Bildquelle: Couterpoint)

Besonders die Mittelklasse-Smartphones von Honor überzeugen die Kundinnen und Kunden. Fast die Hälfte aller verkauften Honor-Smartphones sind Geräte der Mittelklasse. Danach kommen die Einsteiger-Smartphones und zum Schluss die Top-Modelle der Magic-Serie. Kein Wunder also, dass Honor kürzlich mit dem Honor 90 (Pro) nachgelegt hat.

Honor 90 (Pro) im Video vorgestellt:

Honor 90 Pro vorgestellt

Honor greift Samsung und Xiaomi an

Für Samsung und Xiaomi wird der Aufstieg von Honor zu einem echten Problem. Besonders die Verkaufszahlen von Xiaomi sinken aktuell deutlich. Platz auf dem Markt in Europa ist genug, denn Oppo, Vivo, OnePlus und Realme ziehen sich langsam zurück. Honor könnte die Lücke füllen.