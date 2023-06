Samsung wird wohl schon sehr bald neue Galaxy-Smartwatches enthüllen. Eigentlich wurde erwartet, dass dort ein komplett neuer Prozessor mit mehr Leistung und Effizienz verbaut wird. Laut neuesten Informationen könnte Samsung aber den Apple-Weg einschlagen und den alten Chip mit kleinem Upgrade verbauen.

Samsung Galaxy Watch 6 mit altem Prozessor?

Samsung veranstaltet Ende Juli das nächste Unpacked-Event, auf dem nicht nur neue Falt-Handys erwartet werden, sondern auch neue Smartwatches. Die Galaxy-Watch-6-Modelle wurden eigentlich mit einem komplett neuen Exynos-W580-Prozessor erwartet, der stärker und effizienter werden sollte. Laut neuesten Informationen soll aber nur ein Exynos W530 zum Einsatz kommen. Die Modellnummer S5E5515 entspricht dabei der Modellnummer des W520, den Samsung schon in der Galaxy Watch 4 und Watch 5 verbaut hat (Quelle: XDA).

Das lässt die Vermutung aufkommen, dass Samsung bei der Galaxy Watch 6 zwar formal einen neuen Exynos W530 als Prozessor verbaut, es sich in Wirklichkeit aber nur um einen W520 mit etwas mehr Takt handelt. Ähnlich ist auch Apple bei seinen Smartwatches vorgegangen. In der Apple Watch 8 arbeitet ebenfalls noch der Prozessor der zwei Jahre alten Apple Watch 6.

Im Gegensatz zu Smartphone-Prozessoren ist die Entwicklung von neuen Smartwatch-Prozessoren nicht so häufig. Heißt, dass es nicht jedes Jahr eine neue Generation gibt. Es wird also interessant sein zu sehen, wie gut die Performance auf der Galaxy Watch 6 wirklich ist und ob sich vielleicht noch etwas an der Laufzeit der Smartwatch verbessert.

Das leisten die aktuellen Galaxy-Watch-5-Smartwatches von Samsung:

Samsung Galaxy Watch 6 erhält alte Eigenschaft zurück

Zumindest eine große Verbesserung soll es bei der Galaxy Watch 6 Pro oder Classic aber geben. Die drehbare Lünette soll zurückkehren. Damit soll die Bedienung der Smartwatch wieder deutlich leichter fallen und das klassische Design zurückkehren. Ob es wirklich dazu kommt, erfahren wir in einigen Wochen.