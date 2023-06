Xiaomi hat im Februar 2023 neue Smartphones nach Deutschland gebracht. Die Preise für die Handys waren zum Marktstart ziemlich hoch. Doch das war einmal, denn der Preisverfall hat eingesetzt. Das Xiaomi 13 Lite gibt es aktuell schon viel günstiger zu kaufen.

Xiaomi 13 Lite im Preisverfall

Als Antwort auf das Samsung Galaxy A54 hat Xiaomi mit dem 13 Lite ein starkes Mittelklasse-Handy vorgestellt, das mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 499 Euro ziemlich teuer ausgefallen ist. Doch die Zeiten sind vorbei, denn der Preisverfall des Xiaomi 13 Lite hat Fahrt aufgenommen. Aktuell bekommt ihr das Smartphone bei MediaMarkt für nur noch 399 Euro (bei MediaMarkt anschauen). Das ist ein Preisnachlass von 100 Euro in nur wenigen Wochen.

XIAOMI 13 Lite 5G 128 GB Black Dual SIM

Wollt ihr das Smartphone nicht im Laden abholen, dann ist das kein Problem. Es fallen aktuell nämlich keine Versandkosten an. Der Preis von 399 Euro geht in Ordnung. Hier und da gibt es einzelne Farben mal günstiger, wie bei Otto über einen Drittanbieter (bei Otto anschauen), doch der Preisunterschied ist so gering, dass ihr lieber zum deutschen Modell bei MediaMarkt greifen solltet.

Der Preis könnte sich in den kommenden Monaten weiter nach unten bewegen, denn aktuell sehen die Absatzzahlen von Xiaomi etwas schwach aus. Xiaomi könnte mit einem noch niedrigeren Preis nachhelfen. Aktuell sind die 399 Euro für dieses Smartphone aber ein solides Angebot, wenn ihr jetzt ein Xiaomi-Handy haben wollt.

Was leistet das Xiaomi 13 Lite?

Das Xiaomi 13 Lite ist ein solides Mittelklasse-Handy mit 6,55-Zoll-Display, das bis zu 1.000 Nits hell werden kann. Als Prozessor kommt der Snapdragon 7 Gen 1 zum Einsatz, dem 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher zur Seite stehen. Ihr bekommt eine 50-MP-Hauptkamera und einen 4.500-mAh-Akku, der sich schnell aufladen lässt. Ein Netzteil müsst ihr nicht kaufen, das legt Xiaomi direkt bei. Als Betriebssystem gibt es noch Android 12 mit MIUI 14, doch Updates sollten in Zukunft kommen. Im obigen Video stellen wir euch das Handy genau vor.