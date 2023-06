Fleißige Telefonbetrüger versuchen, unter der Telefonnummer 0035924928818 an euer Geld zu kommen. Dabei sind sie augenscheinlich noch ein bisschen fauler, als ihre Kollegen aus anderen Ländern. Vielleicht fehlt auch noch die Erfahrung. Was steckt also hinter den Anrufen aus Bulgarien?

Die Vorwahl der Nummer +35924928818 gehört zu Bulgariens Hauptstadt Sofia. Betrugsanrufe kommen von dort eher selten. Türkische Telefonbetrüger machen sich wenigstens die Mühe, euch durch die Technik des Call-ID-Spoofings eine deutsche Nummer vorzuspiegeln. In diesem Fall werden die meisten Opfer aber bereits durch die ungewöhnliche Telefonnummer misstrauisch. Lohnt sich diese Masche dann überhaupt?

Welche Betrugsmasche versucht die Nummer 0035924928818?

Auch wenn sich die Nummer im Ausland befindet, könnt ihr eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur einreichen. Wenn genügend Beschwerden kommen, sperrt sie diese Nummer für das deutsche Telefonnetz.

Die Anrufer arbeiten mit gestohlenen oder gekauften Daten. Sie kennen eure Telefonnummer, euren Namen und die Adresse.

Das Ziel des Anrufs ist, an eure IBAN zu kommen.

Dazu nutzen sie die übliche „Lotto-Masche“: Angeblich habt ihr euch im Internet für ein kostenloses Lotto-Abo eingetragen, das nun aber kostenpflichtig wird. Ihr habt vergessen, euch danach abzumelden. Bevor ihr also für ein Jahr zahlen müsst, bieten sie euch aus Freundlichkeit die Umwandlung in ein 3-Monats-Abo an, das pro Monat rund 80 Euro kostet.

Sie behaupten, falls ihr dem nicht zustimmt, das Geld für das Jahresabo von eurem Konto abzubuchen. Wie sie das machen wollen, ohne eure Kontodaten zu haben, erklären sie euch nicht.

Die schlecht ausgebildeten Anrufer wiederholen immer wieder dieselben Fragen und haben offenbar auch keine anderen Daten von euch.

Wenn ihr an der Geschichte zweifelt oder die Herausgabe der IBAN verweigert, werden sie unverschämt.

Natürlich stimmt an der Geschichte nichts und ihr braucht nicht zu befürchten, dass bei euch etwas abgebucht wird. Legt einfach auf und blockiert die Nummer.

Nummer 0035924928818 oder gleich ganz Bulgarien am Telefon blockieren

Wenn ihr möchtet, könnt ihr diese Nummer oder sogar alle Anrufe aus Bulgarien blockieren. Dann können sie es auch nicht mit einer neuen Nummer noch einmal versuchen. Das klappt überall – außer am iPhone.

Im Video seht ihr, wie ihr die Telefonnummer im iPhone oder in Android blockieren könnt. Für Android gibt es auch Apps (siehe Link), mit denen sich sogar Teile einer Rufnummer sperren lassen. Das geht so weit, dass ihr ganz Bulgarien blockieren könnt.

Wenn ihr das „Telefoniecenter“ im Browser aufruft, könnt ihr auch im Festnetz der Telekom Telefonnummern blockieren. Dort ist es ebenfalls möglich, das ganze Land Bulgarien zu sperren, indem ihr als Nummer „0035*“ eingebt. Der Stern dient als Platzhalter für alle folgenden Zahlen.

Ähnlich funktioniert das auch, wenn ihr in der Fritzbox Rufnummern sperren möchtet. Dort gibt es in den Einstellungen eine Blockliste, die auch mit Platzhaltern funktioniert.

