Die Telefonnummer 04023831935 ist zwar erreichbar, aber die Hintermänner sitzen vermutlich in der Türkei. Dort ist eine spezielle Betrugsmasche verbreitet, bei der die Angst vor Kostensteigerungen ausgenutzt wird. Ganz wichtig: Keine Daten herausgeben, keine Fragen bestätigen.

Möglicherweise würde eine Anzeige oder eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur etwas gegen die Anrufer der Hamburger Rufnummer 04023831935 bewirken. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass die Nummer durch Call-ID-Spoofing gefälscht wird und einer harmlosen, unwissenden Firma gehört. Der Akzent der Anrufer weist eher in die Richtung der Türkei. Wie der Spiegel bereits berichtete, hat die „türkische Callcenter-Mafia“ das Geschäft mit Lotto-, Gewinnspiel- und Strom-Kostenfallen fest in der Hand.

Anrufe von 04023831935 – was wollen die?

Die Anrufe erfolgen häufig und in kurzen Abständen. Manchmal ist niemand in der Leitung, dann handelt es sich um Ping-Anrufe, mit denen nur geprüft werden soll, ob eine Nummer echt ist.

Die Anrufer haben eure Nummer und sprechen euch mit eurem Namen an. Vermutlich haben sie die Daten gekauft. Durch die persönliche Ansprache wollen sie einen vertrauenswürdigen Anschein erwecken.

Sie geben sich teilweise als die Stadtwerke aus und in anderen Fällen bezeichnen sie sich als „Stromberater“.

Angeblich müssen sie eure Daten verifizieren, damit ihr weiterhin unter die Regelungen der „Strompreisbremse“ fallt. Dazu fragen sie erst die persönlichen Daten ab, dann wollen sie eure IBAN sowie die Zählernummer haben.

Wenn ihr Zweifel anmeldet und genauer nachfragt, wird einfach aufgelegt.

Mit den abgefragten Daten können die Täter in eurem Namen einen neuen Stromvertrag abschließen, wofür sie hohe Provisionen bekommen. In der Regel lassen sich diese Verträge zwar rückgängig machen, doch es kann passieren, dass ihr in euren alten Vertrag nicht wieder hineinkommt. Deshalb dürft ihr bei solchen Anrufen auf keinen Fall Daten bestätigen oder eure Zählernummer nennen.

Die Telefonnummer 04023831935 einfach blockieren

Ihr wollt die Telefonnummer im Handy sperren? Im Kurzvideo zeigen wir euch, wie man Anrufer in Android und iPhone blockieren kann:

