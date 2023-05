Die Hamburger Telefonnummer 04023831933 ruft angeblich im Auftrag eures Stromversorgers an und die Callcenter-Mitarbeiter versuchen ziemlich aggressiv, an eure Daten zu kommen. In letzter Zeit häufen sich die Anrufe. Was steckt dahinter?

Wenn die Rufnummer 04023831933 in eurem Display erscheint, könnt ihr sie sofort wegdrücken. Zwar scheint es die Nummer zu geben, aber bei einem Rückruf erreicht ihr niemanden. Eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur ist vermutlich sinnlos, weil solche Nummern häufig künstlich durch Call-ID-Spoofing erzeugt werden, während die Täter ganz woanders sitzen.

Telefonnummer 04023831933 – was wollen die Anrufer?

Häufig erfolgen nur „Ping-Anrufe“, die dazu dienen, die Echtheit einer Telefonnummer zu testen. Wenn ihr rangeht, ist niemand in der Leitung.

Offenbar agieren die Täter mit gekauften oder gestohlenen Daten und lassen sich die Nummern zuerst von einem Wählcomputer bestätigen.

Die Anrufer kennen also eure Nummer und sprechen euch sogar mit eurem Namen an. Wirklich wichtige Daten, wie etwa die IBAN, fehlen ihnen aber und natürlich wissen sie auch nicht, wo ihr euren Strom und euer Gas wirklich bezieht.

Deshalb geben sie sich zum Beispiel als „Stadtwerke“ aus und erzählen euch Lügen über „Preisbindungen“ und Garantien.

Damit eure Tarife gesenkt werden können, müssen sie angeblich eure persönlichen Daten abgleichen.

Dabei geht es ihnen besonders um eure Kontodaten sowie eure Zählernummer – ohne die können sie nichts machen und die dürft ihr ihnen keinesfalls geben.

Wenn ihr darüber etwas Schriftliches verlangt, ihre Geschichten bezweifelt oder die Herausgabe der Daten verweigert, reagieren die Anrufer aggressiv. Zuerst machen Sie Druck, indem sie mit Preiserhöhungen und Abbuchungen drohen, dann beschimpfen sie euch sogar.

Mit der Kombination aus Zählernummer, IBAN und euren Personendaten können die Täter in eurem Auftrag einen neuen Stromvertrag für euch abschließen. Dafür kassieren sie hohe Provisionen. Ihr könnt dem allerdings mit Hilfe des Verbraucherschutzes widersprechen. In dem Fall solltet ihr dann auch eine Anzeige machen.

So könnt ihr die Nummer 04023831933 blockieren

Seht euch unser Kurzvideo an, um zu erfahren, wie ihr Anrufer im iPhone oder in Android blockieren könnt:

Ihr könnt Telefonnummern im Festnetz blockieren, wenn ihr sie im „Telefoniecenter“ in eine Sperrliste eintragt.

So eine Blockliste findet ihr auch in der Fritzbox. Da könnt ihr nervige Telefonnummern eintragen und sie dauerhaft sperren.

