Hinter der Telefonnummer 03025555457 steckt eine Betrügerbande, die nach jeder Anrufwelle bloß die Endziffer ändert. Dadurch habt ihr zwar die Möglichkeit, die Anrufer zu melden und sogar anzuzeigen, aber wir raten euch, gar nicht erst abzuheben und die Nummer sofort zu blockieren.

Die Rufnummer 03025555457 ist nur eine von vielen, über die wir bereits berichtet haben. Sie haben alle gemeinsam, dass sie mit den Zahlen 0302555545… beginnen und mit der gleichen Masche versuchen, an euer Geld zu kommen. Bis jetzt haben Sie es unter anderem mit den Nummern 03025555459, 03025555453 und 03025555450 versucht.

Was steckt hinter der Nummer 03025555457?

Ihr könnt diese Telefonnummer zurückrufen. Offenbar existiert sie also und das bedeutet, dass ihr sie bei der Bundesnetzagentur melden könnt, damit sie gesperrt wird.

Falls ihr auf die Betrüger hereingefallen seid, solltet ihr sie auch auf jeden Fall bei der Polizei anzeigen.

Die Anrufer versuchen es immer wieder mit der Lotto- beziehungsweise Gewinnspiel-Masche.

Dabei habt ihr angeblich freiwillig an einem kostenlosen Gewinnspiel oder Lotto-Abo teilgenommen, euch aber nicht rechtzeitig abgemeldet.

Nun wird das Abo für ein Jahr kostenpflichtig.

Damit ihr ohne hohe Kosten aus der Angelegenheit herauskommt, bieten sie euch die Umwandlung in ein 3-Monats-Abo an, das automatisch beendet wird. Dafür fallen monatliche Kosten in Höhe von 79,90 Euro an.

In letzter Zeit gehen die Betrüger etwas aggressiver vor und melden sich gleich als „Mahnabteilung“, die mit Pfändungen droht und nun eure IBAN haben will.

Entsprechend unfreundlich reagieren sie auch, wenn ihr widersprecht oder die Angaben bezweifelt. Dann beschimpfen sie euch, bevor sie auflegen.

Wie schon erwähnt: Die Geschichte ist erlogen und euch kann nichts passieren, wenn ihr einfach auflegt. Sollten sie euch bereits angerufen haben, könnt ihr die Nummer ganz einfach sperren.

Telefonnummer 03025555457 blockieren – so geht’s

Am besten blockiert ihr gleich die ganze Rufnummerngasse, also alles, was mit 030255554* anfängt. Alle folgenden Nummern gehören den gleichen Kriminellen.

Ihr könnt Telefonnummern im Handy blockieren, wie euch das Video zeigt. Allerdings lassen sich – mit Hilfe von Apps – nur bei Android auch Rufnummerngassen sperren.

Dafür ist es einfach, im Festnetz der Telekom den Anfang einer Telefonnummer zu sperren. Dazu ruft ihr im Browser das „Telefoniecenter“ auf und tragt dann die Nummer in die Sperrliste ein. Setzt ans Ende der Ziffernfolge ein Sternchen ein, das dann als Platzhalter für alle denkbaren Folgenummern zählt.

Ebenso einfach ist es, wenn ihr die Telefonnummer in der Fritzbox blockieren möchtet. Auch dort lassen sich Rufnummerngassen mit einem Sternchen als „Wildcard“ einsetzen.

