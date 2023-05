Honor hat zwei starke Smartphones vorgestellt, die Samsung und Xiaomi ordentlich Konkurrenz machen werden. Bei dem Honor 90 und Honor 90 Pro handelt es sich um Oberklasse-Handys, die mit einer soliden Ausstattung und schickem Design zu einem attraktiven Preis verkauft werden.

Honor 90 (Pro) vorgestellt

Die ehemalige Huawei-Tochter Honor gibt Gas und hat in China mit dem Honor 90 und Honor 90 Pro zwei starke Oberklasse-Smartphones vorgestellt. Diese fallen besonders mit der Optik auf. Es gibt Modelle mit Farbverlauf und Diamanten-Muster. Beim Pro-Modell ist die Kamera abgeflacht, sodass der Unterschied zum besseren Modell direkt sichtbar ist.

Das Honor 90 fällt mit seinem 6,7-Zoll-Display etwas kleiner aus als das Pro-Modell mit 6,78-Zoll-Display. Beide lösen aber mit FHD+ auf, arbeiten mit 120 Hz und sind bis zu 1.600 Nits hell. Honor setzt auf ein Quad-Edge-Display, bei dem zumindest das Glas an allen vier Seiten abgerundet ist. Dadurch soll eine bessere Optik entstehen.

Das Honor 90 Pro ist mit einem an vier Seiten abgerundeten Displayglas ausgestattet. (Bildquelle: Honor)

Im Honor 90 kommt der Snapdragon 7 Gen 1 zum Einsatz, im Pro-Modell der Snapdragon 8+ Gen 1. In Kombination mit bis zu 16 GB RAM und 512 GB internem Speicher dürfte die Leistung passen. Als Betriebssystem kommt Android 13 mit MagicOS 7.1 zum Einsatz.

Das Honor 90 Pro gibt es im speziellen Diamanten-Design. (Bildquelle: Honor)

Beide Smartphones setzen auf eine 200-MP-Hauptkamera und einen 12-MP-Ultraweitwinkel. Beim Honor 90 kommt noch ein 2-MP-Tiefensensor dazu. Das Pro-Modell kommt zusätzlich mit einem 32-MP-Teleobjektiv mit 50x-Zoom. Der Akku ist jeweils 5.000 mAh groß und lässt sich mit 66 Watt (Honor 90) und 90 Watt (Honor 90 Pro) aufladen.

Im Video wird das Honor 90 Pro vorgestellt:

Honor 90 Pro vorgestellt

Honor 90 (Pro): Preis und Verfügbarkeit

Honor bietet das 90 und 90 Pro in verschiedenen Designs an (Bildquelle: Honor)

Das Honor 90 und Honor 90 Pro starten in China am 7. Juni 2023. Folgende Konfigurationen gibt es in China:

Honor 90 mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher für 2.499 Yuan (umgerechnet: 329 Euro)

Honor 90 mit 16 GB RAM und 256 GB Speicher für 2.799 Yuan (umgerechnet: 369 Euro)

Honor 90 mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher für 2.999 Yuan (umgerechnet: 395 Euro)

Honor 90 Pro mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher für 3.299 Yuan (umgerechnet: 435 Euro)

Honor 90 Pro mit 16 GB RAM und 256 GB Speicher für 3.599 Yuan (umgerechnet: 474 Euro)

Honor 90 Pro mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher für 3.899 Yuan (umgerechnet: 514 Euro)

Honor hat schon angekündigt, dass das Honor 90 und Honor 90 Pro mit Google-Diensten bald global auf den Markt kommen. Samsung und Xiaomi bekommen also harte Konkurrenz.

