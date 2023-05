Xiaomi hat mit dem 13, 13 Pro und 13 Lite den Smartphone-Markt zwischen 500 und 1.300 Euro gut abgedeckt. Wie zuvor Samsung möchte der chinesische Hersteller auch in den Ultra-Preisbereich vordringen. Das wird mit dem neuen Ultra-Handy passieren, das in Europa sehr teuer wird.

Xiaomi 13 Ultra wird richtig teuer

Xiaomi hat die ersten Smartphones der 13er-Serie bereits nach Deutschland gebracht. Das Xiaomi 13 Pro hatten wir sogar schon im Test. Doch viele Xiaomi-Fans warten auf das neue Ultra-Smartphone, das ebenfalls zu uns kommen soll, nachdem es in China bereits Mitte April 2023 vorgestellt wurde. Dort starten die Preise bei umgerechnet 800 Euro.

Dass es in Europa mehr kosten wird, war allen klar. Besonders wenn man den Preis des Xiaomi 13 Pro mit 1.299 Euro bedenkt. Aus Frankreich ist nun ein Preis von 1.499 Euro durchgesickert, der für ganz Europa gelten soll (Quelle: Dealabs).

Für den Preis soll es das Xiaomi 13 Ultra immerhin direkt mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher geben. In China kostet diese Version umgerechnet 860 Euro. Der Aufpreis in Europa ist also gigantisch und entspricht nicht mehr den etwa 30 Prozent, die es in der Vergangenheit waren.

Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S23 Ultra mit 512 GB kostet 1.579 Euro. Das iPhone 14 Pro Max 1.839 Euro. Xiaomi bleibt also günstiger als die Konkurrenz. Wirklich preiswert ist das Ultra-Handy aber nicht.

Im Video könnt ihr euch das Xiaomi 13 Ultra anschauen:

Xiaomi 13 Ultra vorgestellt

Lohnt sich der Kauf des Xiaomi 13 Ultra?

Das Xiaomi 13 Ultra unterscheidet sich vom Xiaomi 13 Pro in erster Linie durch die viel mächtigere Kamera. Obwohl Leica und Xiaomi alles gegeben haben, hat es nicht für den Kamera-Thron bei DxOMark gereicht. Ansonsten sind die technischen Daten mit dem Snapdragon 8 Gen 2 und dem besonders hellen Display fast gleich. Die Ladegeschwindigkeit des 5.000-mAh-Akkus ist mit 90 Watt sogar etwas geringer.

