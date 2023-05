Samsung hat ein bahnbrechendes OLED-Display mit integriertem Fingerabdrucksensor und Herzfrequenzmessung enthüllt. Die innovative Technologie könnte zukünftig in Smartphones und Smartwatches zum Einsatz kommen.

Samsung Electronics Facts

Samsung stellt Display mit Herzfrequenzsensor vor

Samsungs Display-Abteilung hat bei der SID Display Week 2023 einen neuen OLED-Bildschirm mit integriertem Fingerabdruck- und Herzfrequenzsensor vorgestellt. Über den eingebauten Lichtsensor müssen die Hersteller von Smartphones oder Tablets so keinen separaten Fingerabdruckleser mehr unter dem OLED-Panel anbringen, was laut dem Weltmarktführer Kosten und Platz sparen soll.

Die neue Lichtsensortechnologie kann dabei anscheinend nicht nur Fingerabdrücke von mehreren Fingern gleichzeitig erkennen, sondern auch Herzfrequenzdaten erfassen. Neben einer genaueren und schnelleren biometrischen Authentifizierung sieht Samsung das Einsatzgebiet auch bei der Blutdruckmessung. Zudem soll der Stresspegel des Besitzers erkannt und verarbeitet werden können.

Anders als bei bestehenden Fingerabdruck-Scannern müssen Nutzer ihre Finger nicht mehr auf eine bestimmte Stelle des Bildschirms legen. Das gesamte Display funktioniert laut Samsung als Aufnahmefläche (Quelle: Samsung Display).

Die Technik könnte in Smartphones, aber auch in Smartwatches zum Einsatz kommen. Samsung zufolge handelt es sich um das erste Display seiner Art, das gleichzeitig Fingerabdrücke zur genauen Identifizierung lesen und die Herzfrequenz überprüfen kann. Letztgenannte Funktion könnte in Zukunft zum Standard in der App Samsung Health werden.

In Samsungs aktuellem Flaggschiff ist die Display-Technik noch nicht vorhanden:

Samsung Galaxy S23 Ultra im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Samsungs neues Display: Veröffentlichungstermin noch unbekannt

Wann genau Samsung sein besonderes OLED-Display veröffentlichen will, ist noch nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass der Konzern in Zukunft nicht nur seine eigenen Smartphones und Smartwatches damit bestücken wird, sondern auch die anderen Hersteller.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.