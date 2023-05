Dank Smartphone kann man mittlerweile auf den klassischen Radio- oder Funkwecker verzichten. Manchmal kommt es bei Android-Smartphones aber vor, dass der Wecker nicht klingelt. Woran kann das liegen und was kann man tun, um das zu verhindern?

Auf den Smartphone-Wecker sollte man sich verlassen können, schließlich möchte man nicht verschlafen. Bei einigen Smartphones kann eine falsche Einstellung dazu führen, dass der Wecker nicht klingelt, etwa bei Samsung.

Android-Wecker klingelt nicht zur gewünschten Uhrzeit - daran kann es liegen

Bei einigen Wecker-Apps wird der Alarm unterdrückt, wenn das ganze Smartphone stumm geschaltet ist. Normalerweise sollte der Weckton aber auch losgehen, wenn der Ton am Handy ausgeschaltet ist. Habt ihr ein Samsung-Galaxy-Gerät, überprüft folgende Einstellung, wenn der Alarm nicht funktioniert:

Öffnet die Uhr-App. Tippt auf die drei Punkte, um das Menü zu öffnen. Steuert die Einstellungen an. Stellt sicher, dass die Option „Alarm stummschalten, wenn Systemton aus ist“ deaktiviert ist. Ist die Einstellung aktiv, schaltet sie über den Regler aus.

Die Option findet ihr auch bei anderen Wecker-Apps, die nicht von Samsung angeboten werden. Ist keine entsprechende Einstellung aktiviert, handelt es sich möglicherweise nur um einen kleinen Fehler im System oder in der Wecker-App, der sich oft durch einen Handy-Neustart beheben lässt. Zur Sicherheit solltet ihr in den Android-Einstellungen auch den App-Cache und die Daten der Wecker-App löschen.

Weitere Lösungen

In den meisten Wecker-Apps kann man die Weckfunktion für bestimmte Tage einstellen. Überprüft also, ob möglicherweise die Funktion für einzelne Wochentage deaktiviert ist, an denen der Alarm ausgefallen ist. Ein fehlerhafter Weckton kann ebenfalls dazu führen, dass das Smartphone zur gewünschten Uhrzeit stumm bleibt. Nutzt ihr etwa eigene Sounds, wurde die eingestellte Sound-Datei vom Smartphone gegebenenfalls gelöscht oder wurde verschoben. Lasst ihr euch über einen Streaming-Dienst wecken, können Probleme mit der Internetverbindung oder direkt bei Streaming-Dienst dazu führen, dass ihr nicht geweckt werdet. Versucht es daher mit einem anderen Alarmton.

Schaut auch in den Einstellungen der Uhren-App, ob dort eine ausreichende Lautstärke für den Weckton eingestellt ist. Möglicherweise wird der Wecker darüber stumm gestellt oder ist einfach nur zu leise.

Weitere Lösungen für Probleme mit Wecker-Apps:

Die Uhrzeit am Gerät muss stimmen. An anderer Stelle erklären wir, wie man die korrekte Zeit und Zeitzone am Android-Smartphone einrichtet.

Stellt sicher, dass der Smartphone-Akku genug aufgeladen ist, damit das Smartphone über Nacht nicht einfach ausgeht. Bei einem ausgeschalteten Gerät funktioniert auch der Wecker nicht.

ist, damit das Smartphone über Nacht nicht einfach ausgeht. Bei einem ausgeschalteten Gerät funktioniert auch der Wecker nicht. Möglicherweise ist euer Smartphone mit einem Bluetooth-Lautsprecher verbunden , der in einem anderen Raum steht. Der Weckton könnte dann darüber abgespielt werden und ihr hört ihn einfach nicht.

, der in einem anderen Raum steht. Der Weckton könnte dann darüber abgespielt werden und ihr hört ihn einfach nicht. Auch Energiesparoptionen können verhindern, dass die Wecker-App richtig klingelt. Nutzt ihr eine entsprechende Einstellung, stellt sicher, dass ihr für die Alarmfunktion eine Ausnahme einstellt.

können verhindern, dass die Wecker-App richtig klingelt. Nutzt ihr eine entsprechende Einstellung, stellt sicher, dass ihr für die Alarmfunktion eine Ausnahme einstellt. In seltenen Fällen sind auch Bugs für Probleme verantwortlich. 2021 führte etwa ein Fehler in Googles Wecker-App dazu, dass viele Nutzer verschliefen (Quelle: Google WatchBlog).

Falls das Smartphone zur Weckzeit immer noch nicht reagiert, versucht eine alternative Wecker-App. Daneben könnt ihr auch euer Smartphone zurücksetzen. Möglicherweise wird das Problem so gelöst, ihr verliert aber Daten und Einstellungen. Legt zuvor also ein Backup des Android-Geräts an.

