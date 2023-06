Im Rahmen einer Showcase verriet Microsoft nicht nur den Release-Termin von Cities Skylines 2, gleichzeitig veröffentlichte das Unternehmen einen neuen Trailer, der für Begeisterung und sogar Tränen der Freude sorgt.

Am 23. Mai 2023 erschien mit „Hotels & Retreats“ die letzte Erweiterung zu Cities Skylines. Bis heute hat die Städtebausimulation aus dem Jahr 2015 viele Fans, die sich jetzt auf den Nachfolger freuen.

Dieser soll laut Publisher Paradox Interactive am 24. Oktober 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen und euch eine tiefgehende sowie lebendige Wirtschaft bieten.

Entwickler Colossal Order Ltd. beschreibt das Spiel als den realistischsten City Builder aller Zeiten und zeigt auch schon einiges dazu im neuesten Gameplay Trailer.

Macht euch einen ersten Eindruck vom kommenden Spiel:

Cities: Skylines II Official Gameplay Trailer

Dieser kommt bei den Spielern richtig gut an. In den Kommentaren erhält Cities Skylines 2 (jetzt bei Steam ansehen) richtig viel Lob:

„Wow, das hat mir tatsächlich eine kleine Träne in die Augen getrieben. Sieht wunderschön aus und ja, wir alle machen Städte! Danke an die Devs, die Modder, die Creator und die Community“, so YouTube-Nutzer NOVA H3X.