Zum 25. Geburtstag: Google reduziert Pixel-Handys radikal

Google feiert seinen 25. Geburtstag und verteilt Geschenke: Wer sich am 12. September für ein Pixel-Handy entscheidet, kann bis zu 20 Prozent sparen. Auch die Smartwatch Pixel Watch und das Pixel Tablet werden für kurze Zeit mit Rabatt angeboten, genau wie die Google-Kopfhörer Pixel Buds.

Google: Viele Pixel-Angebote zum 25. Geburtstag

Am 4. September 1998 gründeten die beiden Stanford-Studenten Larry Page und Sergey Brin ein kleines Unternehmen namens Google. Was in einer Garage in Kalifornien begann, hat sich im Laufe der nächsten 25 Jahre zu einem weltumspannenden Konzern entwickelt. Seit einigen Jahren stellt Google nicht nur Suchergebnisse bereit, sondern produziert auch Hardware.

Zum 25. Geburtstag des Konzerns bietet Google einige seiner Pixel-Produkte mit Rabatt an. Sowohl bei manchen aktuellen Pixel-Handys als auch bei der Pixel Watch, dem Pixel Tablet und Pixel Buds können Interessierte gerade bares Geld sparen. Wichtig: Die Aktion läuft nur am 12. September 2023. Nach Mitternacht gelten wieder die alten Preise.

Je nach Produkt fällt der Rabatt zwischen 10 und 20 Prozent aus. Von den Earbuds abgesehen, legt Google noch eine limitierte Tragetasche mit in das Paket (Quelle: Google Store).

Diese Pixel-Angebote bietet Google:

Das faltbare Pixel Fold bietet Google nicht günstiger an.

Im Video: Das halten wir vom Pixel 7.

Google: Angebote vor dem Pixel-8-Start

Google leert mit seinen Angeboten gerade sein Lager, um für das Pixel 8 (Pro) Platz zu schaffen. Die neuen Handys werden voraussichtlich am 4. Oktober vorgestellt. Das Pixel 8 soll ab 799 Euro zu haben sein, während die Pro-Variante bei 1.099 Euro beginnen könnte.