MediaMarkt zückt den Rotstift: Fette Rabattaktion im Mai

MediaMarkt und Saturn haben eine neue Coupon-Aktion auf Lager, die bis zu 300 Euro zusätzlichen Rabatt verspricht – auch auf bereits reduzierte Produkte. Wir machen den Preisvergleich und verraten, ob die Angebote mit den aktuellen Osterdeals bei Amazon mithalten kann.

Coupon-Aktion bei MediaMarkt im Preis-Check

Nur für kurze Zeit bekommt ihr die Chance, bei der aktuellen Coupon-Aktion von MediaMarkt zuzuschlagen (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Egal ob Laptops, Fernseher oder Haushaltsgeräte – es winken Schnäppchen in nahezu allen Kategorien. Zudem ist der Versand in der Regel kostenlos. Außerdem könnt ihr euch gerade Extra-Punkte beim Bonus-Programm myMediaMarkt sichern, die später in Einkaufsguthaben umgewandelt werden können. Die Anmeldung ist kostenlos und bietet diverse Vorteile.



Anzeige

MediaMarkt Deals: Das sind die besten Angebote

Wir haben die Preise der laufenden Aktionen mit denen anderer Händler verglichen und präsentieren euch folgend die besten aktuellen Schnäppchen.

Anzeige

Avm Fritzbox 5590 Fiber Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.05.2024 10:48 Uhr

LG NanoCell TV Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.05.2024 11:48 Uhr

Hisense LED TV 65 Zoll Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.05.2024 12:43 Uhr

Asus Vivobook 16 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.05.2024 12:43 Uhr

Huawei Matebook D14 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.05.2024 12:32 Uhr

Lenovo LOQ 15 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.05.2024 12:20 Uhr

Honor 90 512 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.05.2024 12:33 Uhr

Sandisk Extreme Portable 2 TB SSD Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.05.2024 12:21 Uhr

Siemens Kaffeevollautomat Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.05.2024 11:53 Uhr

Braun Series 9 Bartschneider Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.05.2024 11:15 Uhr

Philips Sonicare Aufsteckbürsten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.05.2024 12:43 Uhr

Miele White Edition Waschmaschine Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.05.2024 11:05 Uhr

Bauknecht Geschirrspüler Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.05.2024 12:10 Uhr

myMediaMarkt & mySaturn: Welche Vorteile gibt es?

Unter den Namen „myMediaMarkt“ und „mySaturn“ bieten MediaMarkt und Saturn Bonus-Programme an. Mit jedem Kauf sammelt ihr Punkte, die wiederum in Einkaufsgutscheine eingetauscht werden können. Da die Mitgliedschaft komplett kostenlos ist, lohnt sie sich für wiederkehrende Käufer durchaus.

Anzeige

Neben regelmäßig stattfindenden Rabattaktionen profitieren Mitglieder außerdem von diesen Vorteilen:

Habt ihr 10.000, 25.000 und 50.000 Punkte erreicht, gibt es einen MediaMarkt-Coupon im Wert von 10, 25 oder 50 Euro.

Alle Rechnungen und Belege für vergangene Media-Markt-Einkäufe werden in eurem Club-Konto gespeichert. Wollt ihr also einen Artikel umtauschen oder zurückgeben, müsst ihr nicht nach dem ausgedruckten Papierschnipsel suchen, sondern habt den Nachweis schnell in der App zur Hand.

Ein weiterer Vorteil ist die Verlängerung der 0%-Finanzierung von den üblichen 12 Monaten auf 20 Monate.

Die generelle Umtauschfrist von 14 Tagen wird für Club-Mitglieder auf 28 Tage verdoppelt.

Rückgabe und Umtausch bei Technikmärkten - So funktioniert's Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.